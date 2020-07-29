Потребовавшая внимания Бритни Спирс в купальнике смутила фанатов

Вашингтон, 29 июля. Американская поп-исполнительница Бритни Спирс разместила в социальных сетях снимки, на которых ее тело покрыто рисунками. Изображения появились в Instagram-аккаунте певицы.

На первом кадре певица позирует в бикини с принтом под кожу рептилии и показывает орнамент, нанесенный на ее кожу хной. На второй фотографии она в кроп-топе с пышными рукавами и брюках на бедрах.

«Я так увлеклась хной! А на втором снимке мне кажется, что я выгляжу богемно… Не знаю, что происходит с моими руками и бедрами. По-моему, я заслуживаю внимания!» — подписала она свои снимки.

Пост собрал 700 тысяч лайков. При этом фанаты признались, что их смутила просьба Спирс.

«Слушайте, это не Бритни… Это вообще на нее не похоже», — написали они. «Ей нужно внимание, потому что она, похоже, в беде», — подумали подписчики.

Ранее Спирс опубликовала в Сети достаточно безобидный снимок, который вызвал беспокойство среди фанатов. Многие подписчики выразили уверенность, что с помощью публикации звезда скрыто просит о помощи.

Бритни Спирс опубликовала новую фотографию, чем сразу же привлекла к себе внимание аудитории. На снимке Спирс держит в руках несколько цветков. Однако внимание подписчиков привлекли неухоженные ногти звезды. Розовый маникюр на них давно облупился, да и подстрижены они весьма неровно.

Некоторые пользователи Instagram посоветовали Бритни сходить в салон красоты, а другие – к психотерапевту. Дело в том, что ранее певица уже переживала жизненный период, во время которого перестала следить за собой. В 2008 году звезду даже пришлось госпитализировать в психиатрическое отделение одной из больниц в Калифорнии. Известно, что Спирс употребляла наркотики и даже временно была признана недееспособной.