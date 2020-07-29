Болгарские пользователи Сети назвали G7 «прогнившей семеркой»

София, 29 июля. Болгарские пользователи Сети отреагировали на высказывание главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который выступил против присоединения России к «Большой семерке». По мнению некоторых, организация G7 давно превратилась в орган, который ничего не значит на мировой арене.

Напомним, в интервью изданию Rheinische Post Маас отметил, что Берлин не видит поводов для возвращения России в G7. При этом президент США Дональд Трамп заявлял о намерении пригласить президента РФ Владимира Путина на встречу лидеров «Большой семерки», которая должна состояться в Соединенных Штатах в 2020 году. По словам Путина, Россия готова к диалогу и не исключает возобновления формата «Большой восьмерки», однако для Москвы это не является самоцелью.

«Россия в этом не особенно заинтересована, а Трамп на таких собраниях скучает и считает их бессмысленной болтовней», — прокомментировал новость пользователь с ником Литекс се преименува на ЦСКА минус София.

«Ловко Германия выкручивается! Она против возобновления какого-то бессмысленного и ничего не решающего формата, но также говорит свое твердое «нет» антироссийским санкциям», — написал dejmos.

«Вопрос с Крымом давно решен, а ваша гнилая «семерка» больше никого не волнует. Разбирайтесь с ней сами», — цитирует одного из болгарских комментаторов «Иносми.ру».

«России нечего делать в G7! Она всегда была сильнее всех, когда была одна», — отметил Dani Kirilov.

«Это заявление было сделано после того, как Россия заявила, что G7 ее не интересует. Какая-то странная группа крупных экономик без крупнейшей страны», — отреагировал на слова Мааса mi6osp.

Ранее заявление главы МИД Германии оценил российский сенатор Алексей Пушков. Он заявил, что G7 больше проигрывает от отсутствия России, чем Россия — от неучастия в G7.