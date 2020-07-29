Россияне пожаловались на издевательства украинских пограничников

Киев, 29 июля. Украинские пограничники на контрольно-пропускном пункте Нехотеевка — Гоптовка отказывают россиянам в пересечении границы без законных оснований. Гражданка РФ, которая отправилась за рубеж, чтобы навестить 89-летнюю мать, рассказала, с какими трудностями там сталкиваются соотечественники.

По словам женщины, у погранпункта скопилось уже много россиян, и всем сотрудники ГПСУ издевательски отказывают в посещении страны без законных оснований. Сама она пояснила, что предоставила все необходимые документы, среди которых загранпаспорт и заверенное нотариусом приглашение от родного брата, но все равно не сразу была пропущена в страну.

«Уже предоставила им даже копию паспорта мамы и копию справки о регистрации брака родителей, и свидетельство о рождении моего брата. Но и этого им мало», — пожаловалась женщина.

Она отметила, что россияне выстаивают очереди по часу, а затем их просят предоставить от родственников по телефону дополнительные документы, которые, по словам женщины, к списку необходимых для пересечения границы вообще не относятся. Ситуацию осложняет то, что терпеть происходящее люди вынуждены на солнцепеке.

«Таксисты говорят, что такое творится здесь уже больше месяца -пограничники могут просто так, на свое усмотрение, взять и завернуть обратно в Россию любого, даже пожилых людей», — уточнила россиянка.

Женщина провела на КПП более шести часов и в итоге получила одобрение на визит в страну, но опоздала на поезд из Харькова в город, где живет ее мать.