Кедми объяснил, к чему приведут стихийно развивающиеся беспорядки в США

Москва, 29 июля. Масштабные акции протеста, стихийно развивающиеся в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании сотрудниками полиции, могут привести страну к серьезным последствиям. Об этом заявил военно-политический эксперт из Израиля, экс-руководитель службы «Натив» Яков Кедми.

Эксперт считает, что представители Демократической партии совершают серьезную ошибку, поддерживая протестующих и пытаясь использовать ситуацию в свою пользу. Демократы, по его словам, «бездумно раскачивая лодку», не понимают всю серьезность ситуации. Они пытаются поддерживать протесты, направляя их в свою пользу, но не догадываются, что все это может привести к трагедии, а существование страны будет поставлено под угрозу.

По словам военно-политического эксперта, масштабные акции протеста и беспорядки приводят к ослаблению всей страны и ее центральной государственной власти. Представители администрации на местах, а также сотрудники полиции уже не способны взять ситуацию под свой контроль.

«Понятно только, что все это развитие ослабляет и США, и центральную государственную власть. Демократы бездумно раскачивают лодку, не сознавая, что ставят под угрозу само существование США как единого, дееспособного государства», – объяснил Кедми.

Политический эксперт также обратил внимание, что президентские выборы, которые состоятся в США уже осенью 2020 года, могут сильно отразиться на ситуации в стране и привести к еще большим беспорядкам.

«Неясно, чем они (выборы в США. — Прим. ФАН) закончатся. Сама попытка демонстрациями изменить результаты выборов и политическую власть опасна и может продолжаться и после выборов. Теми или иными политическими группами», – резюмировал Кедми.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в шутку предложил «переложить вину» за беспорядки в американских городах на Россию. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter.