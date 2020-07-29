Шерин предложил рецепт, защищающий «Газпром» от санкций по «Северному потоку — 2»

Депутат Госдумы Александр Шерин предложил рецепт, который защитит «Газпром» и другие крупнейшие российские компании от угрозы западных санкций, в том числе по «Северному потоку — 2». Парламентарий отреагировал на информацию, что трубоукладчик «Академик Черский», предположительно готовый продолжить прокладку газопровода «Северный поток — 2», перестал принадлежать «Газпрому». Это произошло после отказа западных компаний продолжать работу на газопроводе под угрозой санкций США.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, хотя экономически такое решение «Газпрома» понятно и объяснимо, тем не менее, ситуация для компании является унизительной. Парламентарий считает, что есть способ в корне изменить подобную ситуацию.

«Как политик, скажу: в нашу Конституцию были внесены важные дополнения о запрете отчуждения территории нашей страны. Это очень важно. Но сегодня никто не претендует на территории других государств: вся борьба разворачивается вокруг ресурсов. Не обязательно завоевывать какое-то государство, чтобы сделать его колонией. Просто нужно в его в крупные сырьевые компании внедрить своих людей. Поэтому я бы внес в нашу Конституцию еще одно дополнение: требование, чтобы в таких компаниях, как «Газпром», «Роснефть», других госкорпорациях ни единой акции не принадлежало негражданам России», — заявил Шерин в комментарии Федеральному агентству новостей.

По мнению политика, такое решение избавило бы «Газпром» и другие крупные российские компании от необходимости подстраиваться под западных партнеров.

«При такой ситуации «Газпром» был бы неуязвим. Он действительно стал бы национальным достоянием, если бы у него не было ни одной акции, принадлежащей иностранным гражданам. А сейчас — это даже не страх санкций, а личная боязнь держателей акций, совета директоров, возможно, и руководства этой компании. А это унизительно. Унизительно, когда такая компания, как «Газпром», пытается идти на подобные действия: перепродавать корабль, переписывать имущество, идти на фиктивные разводы, как иногда делают нерадивые коррумпированные чиновники, чтобы декларацию не подавать… Такой крупной компании не пристало этим заниматься», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Шерина, Россия — великая страна, которая не должна опасаться санкций, поскольку Запад, если захочет надавить, все равно найдет повод.

«Считаю, что вы правильно ставите вопрос. По моему мнению, такие компании, как «Газпром», должны иметь исключительно государственную форму собственности. Это единственный рецепт. Пока мы не национализируем наши добывающие компании, занимающиеся недрами, полезными ископаемыми, а также лесную, рыбную промышленность, металлургию и так далее, — мы так и будем постоянно бегать от мифических санкций», — резюмировал Александр Шерин.

Ранее стало известно, что трубоукладчик «Александр Черский» был передан во владение Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ), входящему в группу «Газпром». Однако, по данным на 30 июня, СТИФ уже не значится в списке аффилированных с «Газпромом» структур. По мнению наблюдателей, это может быть связано с угрозой санкций США против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2», что уже заставило западных партнеров «Газпрома» спешно выйти из проекта.

Трубоукладчик «Академик Черский» был приобретен «Газпромом» в 2015 году, а затем передан в управление «Газпром флота». В настоявшее время судно находится в немецком порту Мукран, где расположена логистическая база «Северного потока — 2».

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Проектная мощность газопровода 55 миллиардов кубометров газа в год.

США, пытающиеся наводнить Европу своим сжиженным (более дорогим) природным газом, пытаются задушить российский проект санкциями. В конце 2019 года Вашингтон пригрозил санкциями всем компаниям, участвующим в строительстве газопровода. После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, немедленно заявила о выходе из проекта.

Москва неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг «Северного потока — 2», поскольку это сугубо коммерческий проект.