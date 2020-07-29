Ученый назвал срок действия иммунитета к коронавирусу

Москва, 29 июля. Титры антител у людей, которые перенесли коронавирус в легкой форме, держатся всего несколько месяцев, сообщил заведующий лабораторией векторных систем центра «Вектор» Ильназ Иматдинов.

В России идет активная работа по созданию вакцины от нового типа коронавируса. На прошлой неделе завершились клинические испытания Министерства обороны РФ и центра имени Гамалеи, напомнил Infox.ru.

Иматдинов в эфире телеканала «Россия 24» ответил на вопрос, согласен ли он с тем, что к моменту массовой вакцинации у человечества сформируется коллективный иммунитет, и вакцинация окажется бессмысленной.

«Если бы это в самом деле было так, это было бы хорошо, но, к сожалению, на текущий момент исследования эпидемиологические указывают на обратную ситуацию», — сказал эксперт.

По его словам, неизвестно, можно ли повторно заболеть коронавирусной инфекцией.

Ученый также сообщил, что массовая вакцинация может начаться в конце года или в начале следующего. Сейчас в «Векторе» проходят испытания препарата. По его словам, вакцину вводят пятерым участникам исследования, а оставшимся — только плацебо.

«Так как мы не знаем, кого провакцинировали, оцениваем, как вакцина ведет себя на первых добровольцах, чтобы затем перейти на следующую стадию на более расширенной выборке», — сообщил Иматдинов.

На сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса, из них 620 333 пациентов выздоровели. Более 13 тысяч человек с COVID-19 скончались, напомнил РИАМО.