«Захарченко грабят!» Роман Носиков о том, как Минфин России обижает коррупционеров

Сегодня у нас, дорогие читатели, рубрика «Караул, грабят». Министерство финансов России предложило изымать подозрительные и не подтвержденные налоговыми декларациями накопления и передавать их в Пенсионный фонд.

Честь быть запевалой арии Потерпевшего Гостя мы предоставляем анонимному, но чрезвычайно чувствительному автору из Интернета. За-пе-вай, ать-два:

«Лицемерные, лживые твари. Теперь и дачки репетиторов пойдут на помощь обобранной эффективными дебилами стране. Недавно Бункерный в разгар пандемии решился отжать у нас со вкладов и тут же посулил — мол, залазить буду в карман не для себя, а детям! Прошел месяц, и вот сегодня — новая инициатива: Минфин тоже выступает гуманистом, уже привычно с наших доходов. Мол, когда мы будем отжимать у вас накопленное — согревайтесь мыслью о пенсионерах. Сколько же паскуды имеют с наших ресурсов нефти, газа, драгоценных металлов, био- и иных ресурсов, продажи нам же нашей же земли, налогов и налогов на налоги. Но не хватает».

В только что исполненной арии, уважаемые читатели, есть все, что мы так любим. В этом крике слышна мука, гнев на власти, клекот страсти, и уверенность в обмане слышат люди в этом крике.

Какое отношение имеет данный эмоциональный выплеск к предложению Минфина? Конечно же, никакого.

Минфин разъяснил, что поправки в законодательство нацелены на средства чиновников, обязанных декларировать свои доходы. Конфискация может быть применена, «если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года и в отношении них не предоставлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения».

Что это означает на практике, вы можете понять, набрав в поисковике фразу «полковник Захарченко». Из выпавших новостей вы узнаете, что Генеральная прокуратура РФ продолжает обнаруживать у легендарного полковника все новые и новые миллионы. А сам полковник тем временем уже судится с Российским государством по поводу возврата ему изъятых у него денежных средств, так как Российское государство не доказало их незаконное происхождение.

В настоящий момент закон таков, что обязывает правоохранительные органы доказывать, что средства и имущество, обнаруженные у подозреваемого, нажиты преступным путем. Если следствие не может доказать преступное происхождение денег или имущества, они остаются у подозреваемого или даже у осужденного. Таким образом, хранение общака, чтобы не переживать за его сохранность, достаточно поручить человеку, который сам непосредственно не нарушает закон.

Поможет ли новая правовая норма борьбе с этим? Да. Но ненадолго.

Расхитителям и коррупционерам, чтобы снова вывести свои общаки за пределы внимания закона, достаточно будет несколько усложнить схему их хранения, поручая его не непосредственно члену организованной коррупционной группы, а человеку, который не принадлежит к чиновничьему сословию.

Да, это сложнее. Да, это дороже. Но возможно.

Поэтому сейчас, после череды нескольких громких дел с конфискациями, все снова притихнет на некоторое время. На время, нужное для того, чтобы еще раз откалибровать российскую фискальную систему на большее разрешение, позволяющее следить за большим количеством субъектов и меньшими суммами.

Стоит ждать ужесточения налогового контроля не только за чиновниками, но и за гражданами в целом.

Нам придется привыкнуть к этим новым правилам.

Нам придется научиться гордиться тем, что наши налоговые декларации честны и безупречны.

Нам придется забыть о роскоши кататься на автомобилях бизнес-класса до собственного коттеджа, уверяя государство в декларациях, что доедаем без соли последний огурец.

Такова цена борьбы с хищениями и коррупцией. Для того, чтобы победить их, недостаточно карательных органов. Необходимо изменение правил игры. Причем такое, которое изменит все общество.

Все просто: если мы не изменимся сами, мы не изменим страну.

Да, это нарушает старый договор между гражданами и государством о том, что государство не смотрит, что там по счетам шуршит у граждан, а граждане делают вид, что не видят, как живут чиновники. Но такой договор не грех и нарушить, если есть такая возможность.

В любом случае, очень скоро нам всем представится редкая возможность самим себе честно ответить на вопрос: мы против воровства у страны вообще или только против воровства чиновников?

Вопрос-то — хороший.