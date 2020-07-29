Депутат Шерин планирует навестить Фургала в «Лефортово»

Москва, 29 июля. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин направил запрос старшему следователю по ОВД при председателе СК РФ с просьбой разрешить ему свидание с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Как любой депутат Госдумы, я имею право посещать подобные учреждения и ознакомляться с условиями содержания заключенных. Я хочу развеять все домыслы и догадки, хочу увидеть, в каком состоянии находится Фургал Сергей Иванович. — сказал ФАН Шерин. — Хочу показать, что фракция ЛДПР в лице конкретных депутатов не забыла этого человека, мы от него не отвернулись».

По словам парламентария, так как рядовые жители Хабаровского края не могут навестить экс-главу региона, он намерен как можно скорее воспользоваться своим правом на встречу с Фургалом. Шерин добавил, что если ему откажут, то он будет обжаловать это решение в Генеральной прокуратуре.

«Напомню, Фургал был депутатом — публичным политиком. Если бы были какие-то подозрения на протяжении 15 лет, их можно было либо подтвердить, либо развеять», — добавил он.

Напомним, после ареста Сергея Фургала, который ранее возглавлял Хабаровский край, президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Михаила Дегтярева. Фургал — фигурант дела об организации покушений и убийств бизнесменов на Дальнем Востоке — был отправлен в отставку в связи утратой доверия.