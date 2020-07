Кремль не видит повода для реакции на заявления о «дезинформации» о COVID-19 в РФ

Москва, 29 июля. В Кремле не видят повода для реакции на утверждения неназванных источников о том, что Россия якобы распространяет «дезинформацию» о COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее американские СМИ Associated Press и The New York Times опубликовали статьи, в которых бездоказательно сообщается, что Россия якобы распространяет «дезинформацию» о пандемии. Авторы ссылаются на анонимные заявления американских чиновников, передает НСН. Утверждается, что с помощью «дезинформации» РФ будто бы стремится повлиять на предстоящие президентские выборы в США.

«В данном случае, даже если кто-то и говорит о какой-то дезинформации, это какая-то навязчивая фобия. И здесь, конечно, не нужно обвинять в дезинформации качественную и объективную работу средств массовой информации», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что российские журналисты активно освещают ситуацию с коронавирусом. По словам представителя Кремля, Россия не без проблем проходит через пандемию, но справляется при этом лучше, чем многие другие страны. Также Песков напомнил, что абсолютно все СМИ сообщают о немалых проблемах, возникших из-за пандемии в США.

Ранее председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в беседе с Федеральным агентством новостей назвал обвинения России в распространении фейков бредом.