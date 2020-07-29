Как похудеть быстро и эффективно: 10 простых способов избавиться от лишнего веса без труда и голода

Существуют десятки диет, но ни одна из них не отвечает на вопрос, как эффективно похудеть. Как не мучить организм голоданием, а снижать вес естественным способом, без рисков и побочных эффектов?

Это не так сложно, как кажется, если взять на вооружение низкоуглеводное питание. Его принципы:

уменьшение аппетита;

ускорение метаболизма;

быстрая потеря веса без дефицита питательных нутриентов в рационе.

Низкоуглеводное питание требует избавиться от главных поставщиков жировой ткани в ваш организм — простых углеводов. Ограничив потребление сахара и крахмала, вы заставите тело сжигать собственный жир для получения энергии — вместо того, чтобы брать ее из углеводной пищи.

Еще одно преимущество сокращения углеводов — снижение уровня инсулина в крови, который заставляет почки запасать воду. Меньше инсулина — меньше ненужной жидкости в теле, а значит, меньше объемы и вес. Кроме того, скачки инсулина в крови провоцируют чувство голода. И если их нет, контролировать аппетит куда проще.

Как эффективно похудеть — план действий

Вот 10 простых правил, соблюдая которые вы сможете избавиться от лишнего веса за пару-тройку месяцев без чувства голода и рисков для здоровья.

1. Ешьте белки, жиры и овощи. Ваш рацион должны составлять мясо, морепродукты, молочные продукты и яйца, а также некрахмалистые овощи: капуста, шпинат, помидоры, листовая зелень, огурцы. Не бойтесь добавлять в пищу жиры — они повышают ощущение сытости после еды. Без жиров низкоуглеводная диета будет голодной, с жирами придерживаться ее совсем несложно. Источники качественного, полезного жира для организма — орехи, семечки, оливковое и подсолнечное масла.

2. Откажитесь от углеводов. Совсем. В вашем рационе не должно быть сахара, круп, хлеба, картофеля и даже фруктов. Это временная мера. Такие ограничения нужны, чтобы запустить потерю веса. Когда ваш вес придет в норму, вы сможете вернуть в рацион и фрукты, и злаки. Но сахар, хлеб и изделия из белой муки потребуется ограничивать и в будущем, чтобы не набрать вес снова.

3. Поднимайте тяжести три раза в неделю. Это не обязательное условие — вы похудеете, даже если не будете посещать спортзал. Но силовые тренировки помогут достичь результата быстрее. Поднимая тяжести, вы будете тратить больше калорий и не допустите снижения скорости метаболизма, который всегда замедляется на фоне похудения.

4. Устраивайте «разгрузочный день» раз в неделю. Разгрузочный не от пищи, а от взятых на себя обязательств. Позволяйте себе излишества, чтобы не ощущать себя в жестких рамках, но ограничьте их одним днем — например, субботой. Договоритесь с собой, что только в этот день вы можете съесть что-то «нездоровое» или сладкое, и сделайте это.

5. Не считайте калории. Это не нужно, как не нужно и ограничивать себя в еде. Ешьте по аппетиту: с учетом изменений рациона тяга к еде будет снижаться. А суточная калорийность вашей пищи окажется на треть меньше, чем до диеты.

6. Плотно завтракайте. Первый прием пищи настраивает работу организма на день вперед. Если завтрак будет сытным, вам не захочется перекусить до обеда, да и в течение дня голод вряд ли побеспокоит. Плотным завтрак делают высокобелковые продукты: яйца, творог, мясо, сыр. Начинайте день с них, чтобы похудеть быстро и эффективно.

7. Забудьте про фруктовые соки и сладкую воду. Это одни из самых калорийных продуктов, которые вы можете поместить в свое тело. И которые в течение нескольких минут трансформируются в жир, пополняя «запасы» на талии и бедрах. Пейте несладкие чай и кофе. Согласно научным данным, кофеин ускоряет метаболизм на 3-11%.

8. Пейте воду перед едой. Исследование специалистов Департамента питания человека штата Вирджиния (США) показало, что привычка выпивать стакан воды за 30 минут до еды ускоряет потерю веса на 44% в течение трех месяцев.

9. Ешьте медленно. Вашему мозгу нужно время, чтобы получить сигнал о насыщении от пищеварительной системы. А за одно и то же время вы можете поместить в тело разное количество еды. Чем ее больше, тем больше калорий вы получаете и тем быстрее набираете вес. Медленное питание позволяет отказаться от лишних калорий без заметных ограничений в еде, так как снижает уровень гормона голода в организме. Вы будете чувствовать сытость куда дольше.

10. Высыпайтесь. Недостаток сна — одна из причин набора веса, это подтвердили ученые Колумбийского университета. Хроническое недосыпание запускает процесс накопления жира, тогда как полноценный ночной отдых в течение восьми часов помогает организму расщеплять жировую ткань и худеть даже во сне.