Москва, 29 июля. Власти Украины любят намекать, что у них есть оружие, угрожающее Крымскому мосту, однако им следует помнить о последствиях прямого конфликта с Россией. Об этом написал в своем Telegram-канале политический аналитик Евгений Сатановский.

Ранее командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа заявил, что ракетные комплексы «Нептун» поступят в распоряжение украинских войск уже в следующем году. Это оружие Киев позиционирует как «убийцу» Крымского моста.

«В случае нападения на Россию, Украины как отдельного независимого государства в нынешнем виде больше не будет», — отметил Сатановский.

По словам эксперта, в подобной ситуации на большей части Украины возникнет «приросшая Новороссия», остальная же страна «сожмется до размеров Эфиопии». Аналитик уверен, что в таких условиях столицей нового микрогосударства под названием Украина может стать поселок городского типа Крыжополь, расположенный в Винницкой области. Сатановский считает, что этот населенный пункт подойдет в качестве столицы и по сути, и по названию.

Также Сатановский сравнил непродолжительный период, во время которого Крым являлся частью Украины, с детской «игрой чужими пасочками». Эксперт напомнил, что эта часть истории не принесла полуострову ничего хорошего. Реальным же развитием региона занялась только Россия после того, как Крым воссоединился с РФ в результате законного референдума.