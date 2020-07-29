Хроникеры рассказали, как оскорбляли Меган Маркл члены королевской семьи и слуги

Лондон, 29 июля. Супругу британского принца Гарри Меган Маркл не взлюбили в королевской семье, члены которой, как и слуги, придумали ей обидные прозвища. Об этом рассказали местные СМИ со ссылкой на готовящуюся к печати книгу «В поисках свободы».

Авторы произведения, хроникеры Омид Скоби и Каролин Дюран перечислили оскорбления, которые позволяли себе родственники принца Гарри и слуги в адрес герцогини Сассекской. Так, один из старших членов семьи называл Маркл «актриской Гарри», припоминая ей роль в сериале «Форс-мажоры».

Другой родственник принца указывал, что девушка привезла с собой «слишком много багажа», намекая на предыдущее замужество Маркл.

Персонал Кенсингтонского дворца прозвал ее «герцогиней сложность» и не раз выражал негодование, что вынужден работать для «актрисы из сериала на кабельном телевидении». Оказалось, что доверяли возлюбленной принца далеко не все.

Скоби и Дюран утверждают, что Маркл проявляла расизм и сексизм. Герцогиня, по их словам, не раз будила слуг посреди ночи.

Принц Гарри при этом знал о неприязни его семьи к Маркл и всячески старался ее защитить. Авторы книги вспомнили, как его брат, принц Уильям советовал ему «подождать и узнать эту девочку получше». Родные же считали, что Гарри «слишком чувствительный», раз заговаривает о несправедливом отношении к своей жене.

Принц и его жена еще в январе заявили, что хотят сложить с себя полномочия и стать финансово независимыми. Герцог и герцогиня Сассекские вместе с сыном уехали в Канаду, а оттуда перебрались в США. Поступок супругов спровоцировал скандал в королевской семье. СМИ сообщали, что королеву Елизавету II опечалило решение внука, а принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям впали в ярость.

Недавно один из пользователей Сети заявил, что видел пару в Беверли-Хиллз, когда супруги выходили из медцентра, который специализируется на проведении ЭКО. Фанаты тут же стали гадать, готовится Маркл к рождению второго ребенка или же нет.