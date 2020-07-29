Как похудеть за ночь: простые и проверенные рецепты

Уже завтра вас ждет свидание с мужчиной мечты или встреча с одноклассниками? Времени на подготовку совсем не осталось, а выглядеть нужно на все сто? Не беда! Стать стройнее всего за одну ночь вполне реально. Расскажем, как.

Сбросить за ночь пару кило вполне реально

Похудение — процесс сложный и долгий, и превратиться в трепетную лань за одни сутки, конечно, не получится. Путь к стройности предполагает определенные усилия, ограничения и время. Полезная еда и физические нагрузки непременно приведут к желаемому результату, но далеко не сразу.

Экспресс-диеты являются стрессом для организма, которому сложно понять, почему это его вдруг лишили привычных калорий. В результате все мучения дают обратный эффект, и наше тело начинает накапливать ненавистный жир вместо того, чтобы избавляться от него. Кроме того, быстро ушедшие килограммы, как правило, являются ничем иным, как результатом потери жидкости. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не объявлять экстренные голодовки, а сделать правильное питание своим образом жизни.

Тем не менее, если вы не страдаете избыточным весом, а лишь хотите немного «подтянуться» перед ответственным мероприятием, чтобы чувствовать себя увереннее, разгрузочные дни станут отличными помощниками в достижении цели. Предлагаем ознакомиться с некоторыми способами, которые помогут похудеть за ночь на 2 и более килограммов. Выбирайте самый подходящий для себя, чередуйте или используйте в комплексе.

№1 Кефир + сахар

Мы привыкли думать, что сахар — главный враг стройной фигуры. Справедливости ради, стоит сказать, что так оно и есть. Но, как известно, из любого правила есть исключения.

Итак, все, что потребуется — это выпить на ночь коктейль из 0,5 литра кефира и 1 стакана сахара. Организму придется тратить энергию на усвоение углеводов, что приведёт к утренней потере пары килограммов.

№2 Имбирь + огурец

Еще один чудо-напиток, который нужно пить непосредственно перед сном, ускоряет обмен веществ, выводит шлаки и токсины, способствует сжиганию жира. Отлично работает не только как средство для экстренного похудения, но и в повседневной жизни для комплексной борьбы с лишним весом. Готовится он так:

В чашу блендера нарезать огурец, пучок свежей зелени (петрушка или кинза) и целый лимон. Добавить по 1 столовой ложке тертого корня имбиря и сока алоэ, влить половину стакана воды. Содержимое взбить до однородной консистенции. Состав позволит потерять до трех килограммов за ночь.

№3 Кефир + растительное масло

Очищение кишечника — один из лучших способов экстренного похудения. Клизмы и слабительное плохо влияют на микрофлору и отрицательно сказываются на функционировании желудочно-кишечного тракта, поэтому желательно использовать методы народной медицины.

1 стакан подогретого кефира смешиваем с 1 столовой ложкой растительного масла и щепоткой соли. Выпиваем за час до отхода ко сну.

№4 Свекла

Яркий корнеплод — еще один прекрасный «чистильщик» организма. Овощ богат клетчаткой, которая, разбухая в кишечнике, мягко выводит из него всё лишнее. Волшебный салат готовится легко и быстро: 1 вареную свеклу натирают на терке и смешивают с каплей оливкового масла. Готово!

№5 Салат «Щетка»

Как метла избавляет ваш дом от пыли и мусора, так это вкусное и простое блюдо уберет из организма шлаки и токсины. Термически обрабатывать овощи не нужно, поэтому приготовление займет буквально несколько минут.

Итак, натираем на крупной терке четверть кочана капусты, 1 морковь и 1 свеклу. Заправляем каплей лимонного сока и растительным маслом по вкусу.

№6 Ванна красоты

Можно обойтись и вовсе без еды, а освободившееся от кухни время провести с пользой для тела. Теплые ванны с пачкой морской соли или обычной пищевой соды помогают без особых усилий избавиться от пары килограммов, к тому же расслабляют и настраивают на крепкий сон, во время которого организм продолжает сжигать калории.

№7 Обертывания

Для того, чтобы провести процедуру, совсем не обязательно записываться в салон. Все необходимое наверняка найдется дома.

Перед тем, как ложиться спать, наносим на проблемные зоны мед и оборачиваем их пищевой пленкой. Ложимся спать, а утром идем в душ и радуемся цифрам на весах.

Обратите внимание! Некоторые из перечисленных рецептов и процедур могут иметь противопоказания (сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, период беременности и лактации). Перед проведением лучше проконсультироваться с врачом. Будьте здоровы и красивы!