Киев, 29 июля. Украина гарантирует соблюдение режима перемирия в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы будем делать все, чтобы сохранить перемирие. Мы это делаем не на 99%, а на 100%», — пообещал он в среду.

Вместе с тем Зеленский подчеркнул, что Киев будет «мощно отвечать» на нарушение режима прекращения огня.

«Если будет происходить какая-то серьезная атака, серьезные обстрелы, которые выходят за рамки того, о чем мы договорили, они (украинские военные. — Прим. ФАН) будут очень мощно отвечать», — указал глава государства.

Он отметил, что пункт об устойчивом прекращении огня является главным не только в минском процессе и «нормандском формате», но и в целом в нынешней ситуации, при которой Украина хочет прекратить войну и «вернуть» территории и людей.

«Без прекращения огня ничего не будет», — добавил президент.

Украинский лидер констатировал, что частные нарушения режима прекращения огня по-прежнему фиксируются. По его словам, это связано с тем, что «410 км контактной линии, проконтролировать очень сложно».

Киев и Донбасс с понедельника, 27 июля, обязались полностью прекратить обстрелы и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия до полного урегулирования конфликта в регионе. Это было согласовано на заседании контактной группы в Минске.

Однако украинская сторона, как и в ситуации с ранее объявленным бессрочным перемирием, продолжила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов с сожалением отметил, что военнослужащие ВС Украины едва ли прислушаются к Киеву и будут четко соблюдать режим прекращения огня.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию за то, что они объявили о независимости после государственного переворота в стране.