ВСУ снова нарушили перемирие, обстреляв территорию ДНР

Донецк, 29 июля. Населенный пункт Яковлевка Донецкой Народной Республики был обстрелян в 9.40 из стрелкового оружия со стороны находящегося под контролем Киева города Авдеевка. Об этом сообщает официальный Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре координации и контроля (СЦКК).

«После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 09.40 — н.п. Авдеевка — н.п. Яковлевка, применяется стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

Напомним, что решением минской контактной группы с полуночи 27 июля 2020 года стороны конфликта в Новороссии обязаны соблюдать режим полной тишины, распространяющийся в том числе на стрелковое оружие, а также действия разведгрупп и использование беспилотных летательных аппаратов.

Командование Донецкой и Луганской народных республик строго запретило защитникам Донбасса открывать огонь. Аналогичные указания были отданы и на противоположной стороне линии соприкосновения.

Несмотря на это, уже вечером 27 июля со стороны Авдеевки из противотанкового гранатомета (СПГ) был обстрелян населенный пункт ДНР Спартак.

Кроме того, все два дня фиксируется применение военизированными формированиями, подконтрольными Киеву, беспилотных летательных аппаратов. При этом ими же осуществляются попытки препятствовать работе БПЛА наблюдателей в Луганской области, на территории, которую контролирует Украина.

«С целью недопущения вскрытия военной техники командование ВФУ препятствует работе БПЛА миссии ОБСЕ, путем подавления каналов управления и систем навигации», — говорится в сообщении, распространенном Народной Милицией ЛНР.

Конфликт в Новороссии, начавшийся после вооруженного госпереворота в Киеве в 2014 году, продолжается уже седьмой год. Его жертвами, по разным оценкам, стали от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. Более миллиона мирных жителей были вынуждены покинуть Донбасс.