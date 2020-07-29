Вирусолог Альтштейн указал на потенциальную пандемическую опасность птичьего гриппа

Высокопатогенный птичий грипп H5N6 обнаружили в одной из провинций Филиппин. Этот вирус является потенциально опасным, и изменения в его геноме в будущем могут стать причиной новой пандемии — с такой точкой зрения выступил российский вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщил департамент сельского хозяйства Филиппин, высокопатогенный птичий грипп выявили в провинции Пампанга. Для борьбы с его распространением пришлось уничтожить почти 39 тысяч кур.

«Департамент сельского хозяйства подтвердил случай птичьего гриппа на птицефабрике в Сан-Луисе, Пампанга. Бюро животноводства при департаменте сообщило, что обнаружен высокопатогенный штамм птичьего гриппа на ферме, производящей яйца», — сообщил телеканал CNN Philippines.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал выявление высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Ученый указал на потенциальную опасность вируса — в определенных условиях он может стать пандемическим.

«Вообще в норме, как это было обычно, птичий грипп человеку не передается или передается с очень большим трудом. При этом были несколько случаев передачи такого гриппа человеку, и потом — распространения от человека к человеку. Это очень тяжелое заболевание с очень высокой летальностью. Те небольшие вспышки, которые были, не стали распространяться дальше, так как для этого нужна высокая доза вируса. Но было несколько случаев, и люди умирали», — сказал Анатолий Альтштейн в комментарии ФАН.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большинство вирусов птичьего гриппа не вызывают болезнь у людей, однако некоторые из них все же могут вызвать инфицирование человека. Подтип вируса птичьего гриппа H5N1, который циркулирует среди птиц в некоторых районах Азии и Африки, вызывал случаи заболевания и смерти людей. Впервые заражение человека вирусом птичьего гриппа зарегистрировали в 1997 году в Гонконге.

«В общем, это (вирус птичьего гриппа. — Прим. ред.) считается очень опасным и, возможно, может быть связано со следующими пандемиями. Для этого должны произойти изменения в геноме вируса птичьего гриппа — он может превратиться в вирус, который передается от человека к человеку. В медицине и вирусологии есть определенная напряженность в отношении этого вируса. Мы подозреваем его и опасаемся, что он может стать пандемическим. Но пока, к счастью, этого не было. Однако такая возможность у него существует», — сказал Анатолий Альтштейн.

На Филиппинах в этом году уже фиксировали вспышку птичьего гриппа: в марте 2020 года власти страны сообщили о выявлении вируса в провинции Нуэва-Эсиха. Тогда было уничтожено свыше 12 тысяч птиц. Такой же штамм гриппа был обнаружен в Пампанге и Нуэва-Эсихе в 2017 году, но передача заболевания человеку не регистрировалась.

Анатолий Альтштейн объяснил, почему специалистам приходится уничтожать зараженных животных.