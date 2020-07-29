Ни Байден, ни Трамп США уже не помогут. Колонка Евгения Беня

Президент США Дональд Трамп обозвал протестующих в Портленде и Сиэтле «бунтовщиками, больными и безумными анархистами». Он пообещал, что скоро страна победит в борьбе с пандемией коронавируса и наступит «золотой век». Сейчас в Портленде и Сиэтле на северо-западе США продолжаются беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали более 50 полицейских, один человек в ходе портлендских протестов был ранен ножом.

И это на фоне ситуации с эпидемией COVID-19, от которой в Штатах скончались уже более 140 тысяч человек. Например, только вчера в США коронавирусом заболело почти 62 тысячи человек, что в невыгодную сторону для Америки контрастирует с аналогичными данными в странах Евросоюза и в России. Между тем на федеральном уровне в Штатах карантин введен не был. Этим занимались власти на местах по своему усмотрению. Трамп изначально был против карантина. Позднее, признав его необходимым, он, тем не менее, настаивал на «открытии» экономики. И реального конца пандемии в США пока никак не проглядывается.

Раскол в американском обществе слишком серьезен, и победа на выборах что Трампа, что Байдена только усугубит масштабные противоречия. Курс Трампа на государственную идентификацию натолкнулся на рост социальных проблем у темнокожих и бедных и бесконечное нарастание взаимонепонимания с партнерами в ЕС.

Возвращение же к глобализму в случае реванша демократов в лице Байдена вызовет недовольство у значительной части коммерческого сегмента в связи с усилением налогового бремени и может не остановить, а, напротив, еще больше простимулировать недовольные массы, а они потребуют дальнейших расширения социальных льгот и углубления реформы здравоохранения.

Если Трамп останется президентом США еще на четыре года, то порожденная его руководством система противоречий, внутренних и внешних, выйдет на новый виток.

Трамп продолжит игнорировать проблему минимальных заработков нуждающихся слоев населения, что в дальнейшем увеличит градус массового недовольства. Он продолжит игнорировать положения «Закона о доступном здравоохранении», принятом при Бараке Обаме. Несколько попыток полностью отменить эту реформу провалились в Сенате. Однако республиканцам удалось добиться отмены штрафов за отказ от страхования и урезать расходы на лечение малоимущих. И все это в контексте того, нынешний американский лидер по сути откровенно принимает сторону белых во внутри-американских расовых противоречиях.

45-й президент США вывел Штаты из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку та «отказалась проводить требуемые реформы» и якобы скрывает в интересах Китая масштабы распространения коронавируса. Он наращивает обороты в торговой войне с КНР, а это значит, что Пекин, усиливая инвестиционную активность, продолжит вытеснение Вашингтона с мировых рынков. Трамп довел до кипения разногласия с ЕС по регламентированию крупных международных цифровых компаний, расширению доступа на американский рынок госзакупок, сохранению запрета на импорт из США генетически модифицированных организмов, по регулированию рынков финансовых услуг из США, а это значит, что при нем американцы потеряют еще сотни тысяч рабочих мест из-за ослабления экономического позиционирования Соединенных Штатов в Европе.

Систематично требуя от европейских союзников по НАТО выплаты взносов в этот альянс, Трамп косвенно стимулирует создание альтернативной армии Евросоюза во главе с парижско-берлинским военным блоком. Если такая армия действительно возникнет, это не лучшим образом скажется на финансовых вливаниях в ВПК США.

При этом выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и намечающийся отказ от продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) наряду с уходом Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) способствуют остроте не только в отношениях с Россией, но и в целом напряженности в мире.

Поэтому на самом деле мечтать о «золотом веке» в США, если Дональд Трамп сохранит свое президентское кресло, не приходится, хотя и при том раскладе, если Джо Байден станет новым президентом, то, скорее всего, он привезет с собой в овальный кабинет воз новых проблем.

«Новый зеленый курс» Байдена предполагает достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году. Столь грандиозные планы беспокоят представителей сразу нескольких отраслей. Экологическая программа Байдена ставит под вопрос развитие сланцевой добычи нефти Штатов. В результате США могут потерять свою долю на глобальном рынке, чем воспользуются конкуренты из ОПЕК и России.

Ныне из-за специфики технологий американским компаниям — добытчикам сланцевой нефти требуется постоянно бурить новые скважины, поскольку они быстро истощаются. Это является слабым звеном сланцевой промышленности, поскольку увеличивает ее себестоимость. Себестоимость добычи каждого барреля сланцевой нефти при необходимом для этого сложном и дорогостоящем техническом процессе намного выше, чем для традиционных месторождений. Таким образом Байден может сделать и без того уязвимое производство сланцевой нефти еще более проблемным, сведя на нет его конкурентоспособность.

Один из пунктов предвыборной программы Байдена — закрепление минимальной оплаты труда на уровне 15 долларов в час, что принципиально ограничит прибыль розничных продавцов и другого бизнеса, полагающегося на низкоквалифицированный труд. Вместе с тем Байден, скорее всего, попытается встать на путь популистских мер по отношению к темнокожему населению, чтобы погасить всплеск непримиримости, а это, напротив, вызовет свежую волну выступлений противостоящих на расовой почве друг другу элементов.

Если даже Байден и вернет Штаты в Договор по открытому небу (ДОН), дающий американским демократам дополнительный шанс для столь вожделенного ими контроля за вооружениями по всему миру, то пролонгация СНВ-III, а, тем более, возрождение ДРСМД при президенте от Демократической партии еще менее вероятны, нежели при Дональде Трампе. Зато откровенное вмешательство во внутренние дела России и Китая относится к числу наиболее последовательных байденовских обещаний. И такое вмешательство в нынешних условиях — прямая холодная война, которая ляжет на плечи американских налогоплательщиков.

Конечно, Трампу часто приходится лукавить, как и в заявлении про грядущий «золотой век» в США. Потому что он больше сам по себе, хотя формально президент от Республиканской партии. Байден лукавит меньше, а обречен, будучи наконечником официоза Демпартии, излагать ее доктрину без изворотливости и экивоков. Однако при любом раскладе никаким «золотым веком» для Америки и близко не пахнет.