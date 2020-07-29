Названы пять причин, по которым алкозамки не будут работать в России

Москва, 29 июля. Эксперты назвали пять причин бессмысленности внедрения в России алкозамков. По их мнению, такие устройства не уменьшат число ДТП.

Ранее Минпромторг России выступил с предложением разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков — устройств, которые будут блокировать зажигание при выявлении алкоголя в выдохе водителя, указал РИАМО. Как отметило «Утро.ру», цены на алкозамки варьируются от 25 тысяч до 120 тысяч рублей.

Эксперты оценили предложение российского ведомства и высказали сомнение о целесообразности создания такого устройства в России.

Автоэксперт Игорь Моржаретто и защитник прав автомобилистов Петр Шкуматов считают, что в стране не умеют делать алкозамки. Шкуматов заявил, что в России могут создать лишь корпуса для алкозамков, в то время как «начинку» будут разрабатывать иностранные компании.

Более того, алкозамки — удовольствие дорогое и не совсем безопасное. Шкуматов отметил, что хорошая система с алкозамком будет стоить 150 тысяч рублей, при этом средняя цена автомобиля россиянина — 400 тысяч рублей.

Вместе с тем использование алкозамков — не совсем гигиенично.

«Представьте: чтобы 10 раз за день завести машину и куда-то поехать, нужно будет 10 раз «дыхнуть» в один мундштук. Такая перспектива является и без того неприятной, но в пандемию коронавируса — особенно пугающей», — пояснил председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук в беседе с Ura.ru.

Эксперты также указали на то, что для выполнения тестов необходимо знать инструкцию. Иначе результаты могут быть ложноположительными или ложноотрицательными. Кроме того, Моржаретто считает, что тест легко обмануть, например, предложить «дыхнуть» трезвому другу водителя.

Шкуматов добавил, что алкозамки не смогут уменьшить число ДТП в России. По его словам, на долю пьяных аварий приходится 1% всех происшествий на дороге в России.