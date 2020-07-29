Общественная палата организует наблюдение за выборами 13 сентября вместе с партиями

В Общественной палате РФ стартовала подготовка к наблюдению в Единый день голосования 13 сентября. Для этого на постоянной основе начал свою работу Координационный совет по общественному контролю за голосованием. Он будет готовить наблюдателей и проводить анализ избирательного законодательства.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, ОП не планирует быть единственным модератором наблюдения на выборах, но уже приступила к обучению наблюдателей. Кроме того, после Единого дня голосования общественники направят в Госдуму и Совфед предложение о запрете СМИ-иноагентам заниматься общественно-политической деятельностью в России на иностранные деньги.

Партии и ОП вместе будут наблюдать за выборами

«Мы занимаемся ровно тем, чем занимались все это время — вопросом, связанным с наблюдением в день голосования, — рассказал ФАН глава Координационного совета Максим Григорьев. — Причем мы не сами по себе работаем, а вместе со всей системой общественных палат, в том числе с региональными отделениями, которые по закону имеют право направлять своих наблюдателей на избирательные участки. И все наши палаты уже ведут наблюдение за самим процессом — сейчас это выдвижение кандидатов. Они готовят избирателей и обучают их».

Григорьев напомнил, что Координационный совет был создан для общественного наблюдения за ходом плебисцита по поправкам в Конституцию. Он показал себя вполне успешно, и его работу было решено продлить на постоянной основе.

«В чем новации Координационного совета? Сейчас мы возобновили такую форму в нашей работе, чтобы в большей степени принимали участие различные партии — как парламентские, так и непарламентские. Мы также пригласили к работе научное и экспертное сообщество. То есть здесь заседают не только члены Общественной палаты», — пояснил Григорьев.

23 июля в «Единой России» пообещали поддержать предложение о наделении Общественной палаты функцией модераторов на выборах, если таковое поступит. При этом, как заявил журналистам вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, функционал ОП еще предстоит обсуждать. По его словам, независимо от того, будет ли Общественная палата единым модератором при определении наблюдателей или одним из участников этого процесса, также нельзя исключать участия политических партий.

С мнением депутата согласна и глава ЦИК России Элла Памифлова, которая убеждена, что в избирательном законодательстве нельзя трогать норму о порядке направления наблюдателей. При этом в Центризбиркоме хотят предложить партиям и кандидатам создать резерв наблюдателей на сентябрьских выборах, чтобы не ограничиваться двумя фамилиями, а продумать замены. Это даст возможность лучше охватить наблюдением избирательные участки.

«Поскольку это выборная кампания, у нас конкуренция. Должен быть сохранен нынешний порядок, когда партии, участвующие в выборах, и кандидаты имеют право направлять своих наблюдателей», — заявила Элла Памфилова на одном из заседаний ЦИК.

Как сообщил ФАН Максим Григорьев, предложение о наделении ОП функциями модераторов наблюдения на выборах в самой палате не обсуждается. По его словам, нынешняя система, связанная с тем, что кандидаты выдвигают своих наблюдателей, абсолютно правильная и разумная.

«Мы, безусловно, со всеми ними плотно взаимодействуем. Но считаем, что сочетание политических и общественных организаций является наиболее удобным механизмом для общественного контроля за голосованием», — пояснил Григорьев.

У Общественной палаты есть достаточные методики, чтобы обеспечить качественное обучение наблюдателей, убежден первый зампредседателя Координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. В беседе с ФАН он рассказал, что такое обучение всегда проходило в регионах на базах ОП, которые взаимодействуют с избирательными комиссиями и постоянно проводили семинары.

Малькевич напомнил о существовании «золотого стандарта» наблюдения Общественной палаты. В нем прописаны правила, которые необходимо соблюдать в рамках наблюдения за ходом голосования. Так, стандарт в период до дня голосования содержит 38 пунктов, а стандарт непосредственно в день голосования — 69 пунктов.

«В каждом субъекте, в каждой палате есть региональная группа по контролю за выборами. Есть люди, которые занимаются этим давно и профессионально. Они вместе со специалистами избиркома, с политологами из вузов в состоянии дать необходимую базу, — отметил собеседник ФАН. — Главное — это общественное желание, волеизъявление человека. Он приходит в Общественную палату, говорит, что хочет быть наблюдателем, подает документы, и все».

Во время выборов количество фейков растет

В комментарии ФАН Малькевич также отметил важность круглосуточного общественного мониторинга информационного пространства. По его словам, такое наблюдение должно вестись практически круглосуточно, причем не только во время плебисцита, но и в преддверии выборной кампании.

«Если по теме коронавируса были тысячи фейков в период с января по май, то такое же количество фейков по теме Конституции мы выловили за месяц. Это зараза, которая разрастается. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, бесконечно плодятся фейки, создаются фейковые аккаунты глав регионов… Это вызов, к которому многие не готовы», — рассказал общественник.

Малькевич пояснил, что в регионах зачастую не понимают, как реагировать на информационные вбросы. Так, по его словам, местные власти по старинке считают, что никто не будет верить блогеру или Telegram-каналу.

«А потом с фейкового аккаунта запускается: мол, на жителях будут тестировать экспериментальную вакцину — и весь край встает на уши. Но не все так печально, потому что на основе аналитических выкладок Фонда защиты национальных ценностей, под давлением Общественной палаты власть пошла навстречу здравому смыслу. То, что Роскомнадзор сейчас выписывает требования к иноагентам по маркировке, — это ответ на проблемы, которые были выявлены в ходе голосования, когда фейки распространялись СМИ-иноагентами, и многие принимали их ложь за чистую монету», — сказал он.

При этом Малькевич убежден, что нужно продолжать настраивать законодательные механизмы, чтобы максимально усложнить работу СМИ-иноагентам, запретить заниматься общественно-политической деятельностью в РФ на иностранные деньги и сделать более гибким закон о противодействии фейковой информации.

«Сейчас страдают те, кто распространяет фейки, а те, кто производит и запускает их, — уходят от ответственности. Осенью, проанализировав Единый день голосования, мы подадим соответствующую записку от нашего фонда в Федеральное собрание. У нас должна произойти серьезная корректировка законодательства, чтобы расшить эти острые углы», — заключил он.

Наблюдатели должны понимать, в чем их функция

На сегодняшний день в России институт наблюдателей устоялся, убеждена член комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Мария Бутина. По ее словам, это показали процессы, связанные с принятием поправок в Конституцию России.

Правозащитница пояснила ФАН, что общероссийское голосование по поправкам не было выборами, но в этих процессах Общественная палата справилась со своей задачей, обеспечив наблюдателей. Речь идет о более чем полумиллионе наблюдателей от политических партий и общественных структур, а также отдельных граждан, заявки от которых подавались в ОП.

«Единственное, что бы я отметила на будущее, — наблюдателям очень важно понимать, в чем их функция. Сегодня на сайте избиркома размещен специальный кодекс этики — лист фактчекинга, где ты можешь посмотреть, какие у тебя функции и что делать в качестве наблюдателя», — отметила Бутина.

Общественница рассказала, что она была наблюдателем в территориально-избирательной комиссии по голосованию на зарубежных участках. При этом она отметила, что в США наблюдатели присутствуют не на всей территории страны — это регулируется отдельными штатами. Так, в некоторых штатах наблюдатели запрещены как институт, несмотря на то, что это противоречит международным конвенциям.

«На многих участках ограничивают международных наблюдателей, что, на мой взгляд, неправильно. В ряде штатов их назначают: стать наблюдателем там можно с согласия местной власти. Более того, в некоторой литературе говорится, что если наблюдатель вносит обструкцию в процесс и негативно влияет на восприятие имиджа американской власти, то он может быть не допущен к наблюдению, поскольку саботирует процесс. Такой опыт нам перенимать точно не надо», — добавила собеседница ФАН.

Она убеждена, что Общественная палата РФ доказала свою эффективность в модерации наблюдателей — заявки в ОП разгружают избирком.

Сейчас, по словам правозащитницы, новый вызов заключается в распространении двух новелл. Это электронное голосование — новая практика, в которой нужно знать, на что обращать внимание. И многодневное голосование — правильная процедура, ориентированная на удобство избирателей.

«Международные исследования показывают, что она особенно эффективна для участия людей пожилого возраста, матерей с детьми, малообеспеченных граждан. В единый день голосования многие работают или не могут выделить время, а многодневная процедура дает возможность выбрать день для голосования, — сказала Бутина. — Общественная палата помогает наблюдателям получить необходимый опыт. Кроме того, это вполне демократично, когда заявка подается от любого физического лица и проходит оформление в ОП».

Отметим, в пятницу, 24 июля, в ходе заседания Центризбиркома члены комиссии поддержали решение ввести трехдневное голосование на местных и региональных выборах во всех регионах России в сентябре. В Единый день голосования 13 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 18 регионах, 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы городских дум в 22 столицах субъектов РФ.

Кроме того, в четырех одномандатных округах пройдут довыборы депутатов Госдумы. При этом в двух регионах — Курской и Ярославской областях — можно будет проголосовать онлайн.