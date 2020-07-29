Ярмольник рассказал, почему ему советовали не встречаться с последней любовью Высоцкого

Москва, 29 июля. Актер и телеведущий Леонид Ярмольник вспомнил, как ему советовали не встречаться с Оксаной Афанасьевой — последней любовью барда Владимира Высоцкого.

Афанасьева познакомилась с Высоцким в конце 1977 года в Театре на Таганке и разделила с легендарным певцом последние два года его жизни. Именно ей довелось сообщить матери артиста о его смерти.

Ярмольника девушка встретила на вечеринке. Афанасьева скучала и грустила, пока в комнату не вошли актер и его коллега Александр Абдулов. Как признавался потом артист, он влюбился с первого взгляда, хотя многие и отговаривали его от отношений с последней возлюбленной Высоцкого.

«Ты понимаешь, с каким мужчиной в ее сердце и памяти тебе придется соперничать?» — спрашивали Ярмольника.

Однако актер понял, что не может потерять девушку, и решил никогда не спрашивать ее о прежних отношениях. Из сердцееда он превратился в примерного семьянина, а спустя время у пары родилась дочь Александра.

Ранее известный актер Станислав Садальский опубликовал трогательный пост о любимых женщинах Высоцкого. В годовщину смерти певца он рассказал, какую роль сыграли Марина Влади и Людмила Абрамова в трагической судьбе поэта. Садальский признался, что знаком с обеими женщинами и готов встать перед ними на колени.