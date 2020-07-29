Седокова рассказала, как уводила Яниса Тимму от жены и новорожденного сына

Москва, 29 июля. Экс-солистка «ВИА Гры» Анна Седокова рассказала, как уводила своего будущего мужа, баскетболиста Яниса Тимму из семьи. Ради певицы он оставил жену с маленьким ребенком.

Седокова неоднократно разочаровывалась в мужчинах, поэтому поначалу не могла довериться Тимме, «не подпускала». Певица призналась, что спортсмен понравился ей сразу, но она не хотела бросаться в омут страсти с головой. Сблизиться с ним помогла обычная переписка в Сети.

«Помню, как Янис позвал меня в кино. А я же гордая, не ответила ни да, ни нет. Он до последнего не знал, приеду я или нет. Я и сама не знала, приеду ли. В итоге, когда мы посмотрели первый фильм, то как-то сразу стали ближе. Тогда решили посмотреть еще одно кино. После этого мы уже не расставались», — поделилась воспоминаниями артистка.

Она отметила, что сразу знала о семейном положении спортсмена, и о том, что у него есть новорожденный сын. На момент начала романа мальчику не было и года. Однако это не помешало влюбленным строить отношения.

В итоге Тимма рассказал обо всем жене, а после о его новых отношениях стало известно СМИ. Многие отнеслись к роману звезд негативно, Седокову обвиняли в разрушении чужой семьи. Но певица выдержала давление и не бросила возлюбленного.

Тимма и Седокова вместе уже полтора года. Недавно стало известно, что баскетболист сделал новой избраннице предложение. Об этом счастливая исполнительница рассказала в своем Instagram, напоминает портал «Утро.ру». Теперь пара активно готовится к свадьбе и планирует завести общих детей.