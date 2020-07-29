Суд перенес предварительное заседание по делу Ефремова

Москва, 29 июля. Пресненский суд Москвы перенес на 30 июля предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в центре города.

«Предварительные слушания по делу Ефремова перенесены на 30 июля в связи с неявкой адвокатов обвиняемого», — уточнили в суде.

Адвокат артиста Эльман Пашаев ранее рассказывал, что попросил суд отложить заседание и провести его после 5 августа, поскольку он и второй представитель стороны защиты, юрист Екатерина Шаргародская находятся в командировке.

В интервью RT он также подчеркивал, что раз взялся за дело Ефремова, доведет его до конца. И заикнулся о «прямых доказательствах», о которых расскажет в суде.

Страшная авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня, передает НСН. Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. В крови актера нашли следы наркотических веществ. Многие общественные и политические деятели уже высказались за то, чтобы артист получил реальный срок.