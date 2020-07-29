Муж Нетребко оценил фото вдовы Хворостовского без лифчика

Москва, 29 июля. Вдова оперного певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли-Хворостовская поделилась в Сети фотографией без нижнего белья. Как пишут средства массовой информации, женщина вместе с дочерью отдыхает в Таормине — историческом городе на восточном побережье Сицилии в Италии.

В социальной сети Instagram она поделилась фотографией, сделанной на фоне античного театра, который был построен греками в III веке до нашей эры. При этом фанатов больше заинтересовало не место, а сексуальный вид Флоранс. Они напомнили, что недавно вдове певца исполнилось 50, а выглядит она почти ровесницей 13-летней дочери.

На кадрах Илли-Хворостовская запечатлена в обтягивающем коротком платье. Видно, что под ним нет лифчика, угадывается силуэт груди. Одним из первых снимок оценил муж Анны Нетребко Юсиф Эйвазов. Он лайкнул пост вдовы. За ним последовал оперный певец Ильдар Абдразаков.

Ранее Флоранс Илли-Хворостовская рассказала, что перед смертью супруг просил ее с кем-нибудь познакомиться. Воспоминаниями она поделилась в ходе прямого эфира с певцом Юсифом Эйвазовым в соцсети Instagram.

По словам женщины, сначала Хворостовский не поверил, что у него развивается рак мозга. Он считал, что этого просто не может быть. Супруга певца отметила, что тот боролся с болезнью изо всех сил и понял, что проиграл, лишь когда больше не смог петь. Хворостовский перед смертью попросил близких быть рядом с ним. Флоранс подчеркнула, что в настоящее время живет ради детей. Мужу она обещала, что и после его смерти обязательно будет счастливой.

Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет после продолжительной болезни. В начале осени 2019 года в Красноярске около вуза, где учился Дмитрий Хворостовский, состоялось торжественное открытие монумента в память о нем.