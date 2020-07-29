Фанатка Ефремова назвала смертельную аварию с участием актера «грандиозной подставой»

Москва, 29 июля. Смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова было «грандиозной подставой». Об этом заявила поклонница артиста, приехавшая поддержать его к зданию суда.

«Это грандиозная подстава, это покушение на жизнь Ефремова. Мало того, что ему подсыпали наркотики, ему еще подсыпали снотворное», — сказала женщина.

По версии фанатки актера, в момент ДТП Ефремова за рулем автомобиля не было, а на его месте якобы сидел некий «каскадер».

«Ефремова привезли в другой машине и высадили на клумбу», — утверждает поклонница артиста.

В ответ журналисты напомнили женщине, что в момент ДТП сзади Ефремова ехал мотоциклист, который видел, как актер выходил из-за руля своего внедорожника. Однако фанатка объяснила это просто: по ее мнению, свидетели — это подставные байкеры, которые якобы решили отомстить Ефремову за то, что он «прошелся по ним сатирой». Кроме того, поклонница актера заявила, что подтверждение ее версии можно было бы найти на видео, однако все нужные кадры якобы специально были вырезаны.

«А на украинском телевидении эти кадры были. Мы их добыли. Уже даже известно, кто этот убийца, киллер, который сидел за рулем и подставил Ефремова», — цитирует фанатку Ефремова «ПолитЭксперт».

Напомним, смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины скончался в больнице от полученных травм.

Было установлено, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении артиста возбудил уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. 29 июля проходит предварительное слушание по делу о смертельном ДТП. Ранее адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что на суде его подопечный будет молчать.