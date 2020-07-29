Выплаты на детей от государства: условия, сроки, кто может получить до 35 тысяч рублей

Российские семьи с детьми могут рассчитывать на получение финансовой помощи от государства в связи с пандемией COVID-19. Специалисты Пенсионного фонда РФ объяснили, как происходит порядок получения выплат на детей в период с апреля по сентябрь 2020 года.

Ранее стало известно, что правительство России выделило министерству труда и социальной защиты более 18 миллиардов рублей на выплаты нуждающимся семьям, где есть дети в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение кабмина было опубликовано на официальном портале правовой информации. Финансовая помощь должна охватить не менее 718 тысяч детей.

«Минтруду России не позднее 20 дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения заключить соглашения о предоставлении бюджетам субъектов РФ субсидий», — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах нуждающимся семьям на детей от трех до семи лет 20 марта. Позже, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в России, глава государства распорядился предоставить единовременные выплаты семьям с детьми в возрасте до 16 лет.

Подробнее о том, какую помощь государство предоставляет семьям, можно узнать в материале Федерального агентства новостей.

Ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте до трех лет

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране государство оказывает ежемесячную финансовую помощь семьям, в которых воспитываются дети в возрасте до трех лет. Средства предоставляются на каждого ребенка.

«Если в семье один ребенок до трех лет, выплачивается пять тысяч рублей в месяц, если два — 10 тысяч рублей в месяц и так далее», — говорится в материалах ПФР.

Предоставление этой выплаты не зависит от доходов семьи, наличия или отсутствия работы у родителей. Пособие также не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки.

Средства предоставляются из расчета с апреля по июнь. Прием заявлений на выплату Пенсионный фонд ведет до 1 октября. Те родители, которые обратились за выплатой после 30 июня, получат выплату единовременно.

Как отметили в Пенсионном фонде, выплату могут получить и те дети, которые родились в конце июня.

«Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ваш ребенок родится 30 июня текущего года, то вы автоматически получите право на ежемесячную выплату», — говорится на сайте ПФР.

Единовременная выплата семьям с детьми 3–16 лет

Рассчитывать на получение финансовой помощи от государства могут и те семьи, где воспитываются дети в возрасте от трех до 16 лет. Им предназначается единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Подать заявление на получение выплаты можно до 1 октября 2020 года.

Поддержка охватывает в том числе детей, которым исполнилось 16 лет, но не раньше 11 мая.

«Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно», — говорится в материалах ПФР.

Дополнительная выплата за июль

Российские семьи с детьми в возрасте до 16 лет могут также получить дополнительные 10 тысяч рублей. Эта мера поддержки была назначена в июле, и охватывает детей, рожденных с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Выплата является единовременной.

Те семьи, которые уже подавали заявления на выплаты ранее, получат пособие беззаявительно.

«Родители, усыновители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до 3 лет либо о выплате на детей от 3 до 16 лет», — объяснили специалисты ПФР.

В случае, если заявление одобрят, дополнительные 10 тысяч будут начислены автоматически.

Кто может получить до 35 тысяч рублей

С учетом всех мер поддержки, предоставляемых государством, некоторые российские семьи могут получить финансовую помощь в размере до 35 тысяч рублей.

Как отмечают СМИ, речь идет о семьях, чьи дети в период выплат достигли трехлетнего возраста. Если день рождения ребенка пришелся на июнь, семья может получить 15 тысяч рублей в качестве ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет, которая назначалась с апреля по июнь. Кроме того, семья может претендовать на две выплаты по 10 тысяч за июнь и июль.

Отметим, что государство оказывает поддержку разным категориям граждан и бизнесу в связи с пандемией COVID-19.