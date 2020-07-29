Пенсионерам дадут право сохранять дату доставки пенсии 

Москва, 29 июля. Минтруд подготовил проект приказа, который позволит поменять правила выдачи пенсии, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. В ведомстве предложили по желанию получателя сохранять дату доставки пенсии при смене кредитной организации.

Ранее при изменении кредитной организации, в которой пенсионер получал пенсию, дата получения средств могла измениться. Однако согласно подготовленному Минтрудом проекту приказа дата получения пенсии останется прежней по желанию гражданина.

В настоящий момент Пенсионный фонд России выплачивает пенсии через выбранную пенсионером организацию. Это может быть Почта России, банки или другие доставочные организации.

Согласно подготовленному проекту приказа, пенсионер сможет самостоятельно сменить кредитную организацию, которая осуществляет доставку страховых пенсий. По действующим правилам, в этом случае может измениться и дата доставки пенсии.

Согласно предложенным ведомством изменениям, кредитные доставочные организации будут обеспечивать сохранение даты доставки средств.