Карпович может занять в «Мажоре» место Карины Разумовской

Москва, 29 июля. Актриса Мирослава Карпович, получившая известность после съемок в сериале «Папины дочки», может сыграть в другом известном отечественном многосерийном проекте — «Мажор». Об этом рассказал близкий к артистке источник.

По его словам, она может получить роль сотрудницы полиции Виктории Родионовой, которую прежде исполняла Карина Разумовская, пишет портал «7 дней.ру». Деталей новой потенциальной работы Карпович собеседник СМИ не раскрыл. Не прокомментировала эту информацию и сама актриса. Представители съемочной команды и продюсеры сериала ее назначение официально не подтвердили.

Несмотря на это, съемки в «Мажоре» для Карпович представляются весьма вероятными, поскольку главную роль в сериале исполняет актер Павел Прилучный, с которым актриса находится в отношениях. Кроме того, ранее звезда «Папиных дочек» уже получила роль с «мажором» в театральном спектакле. Прежде с Прилучным часто играла в спектаклях или участвовала в съемках его бывшая жена Агата Муцениеце.

Карпович и Прилучный продолжают оставлять свои отношения без комментариев, хотя об их связи известно давно, причем не только знакомым, но и экс-супруге актера, пишет «Утро.ру». Коллеги звезды «Мажора» рассказывали, что «папина дочка» появилась в жизни Прилучного больше года назад. В то время он часто ссорился с женой из-за алкоголя и сделал так, чтобы ее убрали из спектаклей, в которых они играли вместе.

Новая пассия уверенно вошла в жизнь актера, она уже успела съездить в отпуск с ним и его детьми и поселиться в его доме, где начала наводить свои порядки.