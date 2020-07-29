Поклонники оценили смелый эксперимент Елки со сменой имиджа

Москва, 29 июля. Популярная певица Елка поразила поклонников резкой сменой имиджа. Знаменитость опубликовала в профиле Instagram видео, на котором позирует с розовыми волосами.

Артистка, казалось бы, никогда не боялась изменений во внешности. Звезда регулярно экспериментирует с образами. Вспомнить, например, Елку в начале певческой карьеры — девушка ходила с мужской стрижкой по типу «ежика», которую потом сменила на челси.

В последние годы стиль звезды стал более женственным, певица отдает предпочтение длинным волосам, но балуется необычными прическами. Сейчас звезда, у которой совсем недавно были длинные локоны, обстригла их и покрасилась в розовый цвет.

Многие поклонники пришли в восторг от эксперимента звезды и похвалили ее за дерзость в образе.

«Космическая!» — пишет _asya_rom.

«Супер цвет волос», — указала grafanjadortmund.

«Лиза, звезда наша, вы восхитительны в любом образе!» — подчеркнула e.neudakhin_.

«Очень идет цвет волос», — оценила смелый образ исполнительницы sweet_irisska.