Политолог Асафов назвал темпы развала модели глобального доминирования США

Москва, 29 июля. Российский политический эксперт, обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов высказался о геополитической ситуации в мире на фоне глобальных кризисов, связанных с развитием пандемии коронавирусной инфекции.

В интервью информационному изданию «Украина.ру» Асафов заявил, что различные факторы указывают на смену мирового порядка и международных устоев. Прежде всего, по словам политолога, речь идет о завершении глобального доминирования Соединенных Штатов Америки. Такие проблемы, как пандемия COVID-19 и международный финансовый кризис, показали несовершенство нынешней международной системы.

Прежде всего, они вскрыли реалии несостоятельности ценностной модели Запада. По мнению Асафова, все это указывает лишь на одно — глобальному доминированию США приходит конец. Политическая структура Соединенных Штатов Америки не выдержала серьезных испытаний, что, в свою очередь, рано или поздно приведет к ее развалу.

По мнению специалиста, первыми пострадают главные американские ценности и образ жизни обычных жителей страны. Позже Вашингтон уже не сможет использовать свои основные внешнеполитические инструменты, а глобальное доминирование США будет утрачено навсегда.

Асафов назвал темпы развала модели глобального доминирования США. Он уверен, что крушение геополитической и ценностной модели США произойдет не моментально — это долгий процесс, который может продлиться месяцы и годы. Однако многие факторы указывают на то, что данная процедура уже была запущена.

«Запас прочности тоже очень высок. Приложенные на протяжение столетий усилия показывают, что это, конечно, случится, но не в обозримом будущем. Поэтому конец этому доминированию приходит, но он будет долгим и сложным», — уверен Асафов.

Он также заметил: пока сложно сказать, что может прийти на смену глобальному доминированию США. Однако падение гегемонии Вашингтона приведет к масштабной смене мирового порядка.

Ранее Асафов высказался о политическом и военном противостоянии России и США. Он заявил, что Москва до сих пор не утратила статус сильнейшего военного соперника Вашингтона.