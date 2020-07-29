Диета при панкреатите: составляем меню на весь период лечения

Летние посиделки с друзьями, шашлык и алкоголь могут спровоцировать довольно неприятные и порой даже опасные последствия. И имя им — панкреатит. Это слово многих наверняка бросает в дрожь, поскольку заболевание сопровождается расстройством пищеварения, сильной болью и, что самое ужасное, оно может привести к развитию хронических заболеваний. Поэтому очень важно в первый же день начать соблюдать правильную диету и начать лечение.

Если нагрянул панкреатит: диета и общие советы

Во время этого заболевания страдает поджелудочная железа. Это очень важный орган, который участвует в процессах пищеварения. Однако при воспалении она не справляется с нагрузкой и буквально начинает переваривать себя. Поэтому необходима специальная диета, которая поможет организму справиться с заболеванием и вернуть пищеварение в норму.

Стоит отметить, что при хроническом течении заболевания придерживаться особого рациона необходимо в течение всей жизни. Это позволит не перегружать орган и избежать обострения.

В первую очередь из рациона нужно исключить все острое, кислое, очень соленое, жареное и жирное. О копченостях, маринадах и солениях придется позабыть примерно на месяц. Запрещается есть очень горячие или холодные блюда. В первые шесть дней пациентам назначают голодание, чтобы обеспечить покой для поджелудочной. Больным можно пить минеральную воду без газов, но делать это необходимо маленькими глотками и очень осторожно.

По прошествии первых шести дней можно потихоньку начинать принимать пищу. Еда должна быть без содержания соли, жидкой по консистенции и слегка подогретой. При этом тушеные и тем более жареные блюда полностью исключены.

В рацион можно включить супы из овощей или из протертого картофеля с добавлением моркови, овсяную, манную и рисовые каши. На завтрак можно съесть паровой омлет, сделанный исключительно из белков, некислый свежий творог или йогурт с низким показателем жирности.

Мясо и рыба тоже допускаются к употреблению. Однако в их приготовлении есть несколько правил: при панкреатите они разрешены только в перетертом виде. Например, это могут быть котлеты или суфле.

Больным разрешается есть сухари и вчерашний хлеб. В качестве десерта можно съесть немного меда, пастилу или зефир. Себя можно побаловать даже печеными яблоками, бананами и черникой, однако их количество следует жестко контролировать. Из напитков разрешены кисели, несладки чай и небольшое количество минеральной воды.

Старайтесь не переедать: лучше есть меньше, но больше раз в день. Оптимальным вариантом станет пять-шесть приемов пищи за день. Дробное питание поможет постепенно восстановить процесс пищеварения, поэтапно возвращая нагрузку на поджелудочную железу.

Запрещенные при панкреатите продукты

Несмотря на простоту диеты, порой пациенты допускают ошибки, что возобновляет сильные боли и сам воспалительный процесс. Поэтому следует изучить запрещенное меню и на целый месяц исключить эти продукты из рациона.

Так, под строгий запрет попадают шоколад, сладкие газированные напитки, сладости с кремовой прослойкой и даже мороженное. На время диеты придется отказаться и от кофе с какао.

Запрет касается и полуфабрикатов, колбасных изделий, сосисок, паштетов, икры и других консервированных изделий. Стоит отложить свинину и баранину, поскольку жир этого мяса очень тяжело усваивается. Это создаст дополнительную нагрузку на поджелудочную железу.

Особо опасными в этом состоянии являются все бобовые, виноград и алкоголь. Эти продукты и напитки могут спровоцировать резкое ухудшение состояния, в результате которого понадобится экстренная госпитализация.

Поэтому советуем не затягивать с лечением и при обнаружении признаков панкреатита незамедлительно обратиться к врачу. Помимо диеты специалист назначит грамотное лечение, благодаря которому вы быстро пойдете на поправку.