Водонаева в слезах откровенно рассказала о бесплодии и изнасиловании в 14 лет

Москва, 29 июля. Известная телеведущая, блогер, экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решилась на откровенное интервью, в котором призналась, что пережила изнасилование в 14 лет, три внематочные беременности и стала бесплодной.

В фильме «Водонаева. Исповедь» знаменитость рассказала, как они с первым мужем, бизнесменом Алексеем Малакеевым по-настоящему боролись за детей. Три беременности, которые произошли еще до свадьбы, оказались неудачными. Две внематочными, а в третий раз у ребенка остановилось сердце.

«Думала, у меня съедет крыша. Такой себя неполноценной чувствовала. Не понимала, почему любишь человека, хочешь родить ему ребенка, а не получается. Про физическую боль вообще молчу. Мне удалили трубу», — вспомнила Водонаева со слезами на глазах.

Телеведущая призналась, что в какой-то момент у нее появился «бзик» — ни о чем не могла думать, кроме как о ребенке. Получилось родить сына Богдана только после свадьбы.

«У меня аж руки трясутся от волнения. Четвертая беременность оказалась удачной, но протекала тоже непросто», — добавила блогер.

Кесарево сечение Водонаева пережила одна. Муж не согласился подождать 30 минут, которые длится операция. Знаменитость призналась, что до сих пор держит на него обиду.

Спустя время близость, по словам телеведущей, сошла на нет. Пара развелась, когда Богдану исполнился год.

«Сплю напряженно, с кулаками под подушкой. Мне не на кого рассчитывать», — рассказала Водонаева о своих чувствах после расставания.

Ранее бывшая ведущая проекта «Дом-2» Катя Жужа во второй раз стала мамой. По словам знаменитости, беременность далась ей нелегко. Девушка призналась, что полтора года безрезультатных попыток завести ребенка вывели ее из колеи.