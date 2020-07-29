Психолог рассказала о новом типе брака, набирающем популярность у россиян

Москва, 29 июля. Патриархальная модель семьи в России постепенно отходит на второй план, уступая место партнерским отношениям. Об этом рассказала клинический психолог и психотерапевт Татьяна Бедник.

По словам эксперта, сейчас россиянки реже придерживаются установки «поскорее выйти замуж» и предпочитают создавать семью после 30 лет. Бедник подчеркнула, что хорошо образованные девушки стремятся сначала «встать на ноги». Это способствует тому, что ситуация, когда мужчина был главой семьи, а женщине отводилась подчиненная роль, постепенно меняется.

«В лучшем случае — это партнеры, а бывает, что и женщина ведет все дела, а мужчины становятся больше по хозяйству с детьми», — пояснила психотерапевт.

Бедник отметила, что благодаря этому появился новый тип брака — партнерский. Такая модель отношений набирает популярность у жителей больших городов. Что касается периферии, то там по-прежнему чаще всего встречается традиционная модель семьи, где роль главы и добытчика отводится мужчине.

Как рассказала психолог, сейчас появился тип девушек, ищущих партнера, с которым можно будет разделить все.

«Эти девушки делают акцент на отношения, а не на то, кто будет добывать. Такие девушки ценят, чтобы мужчина тоже к чему-то стремился, увлекался, не стоял на месте», — пояснила психотерапевт в беседе с «Ридусом».

Кроме того, Бедник отметила, что появление более сильных и интересных женщин привело к тому, что гендерные роли начали постепенно меняться. Современные мужчины стали более вдумчивыми и чувствительными.

«Раньше на слезы у них было табу, теперь появилось легитимное право испытывать чувства», — подытожила психотерапевт.

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