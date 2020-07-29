Безпалько назвал слишком мягким решение МИД РФ вернуть Киеву ноту о параде ВМФ в Крыму

Российский МИД ответил правильно, но чересчур мягко, заявил Федеральному агентству новостей член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ранее в МИД РФ подтвердили получение ноты Киева в связи с парадом Военно-морских сил России в Черном море. Нота была возвращена украинской стороне без рассмотрения.

«Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», — приводят РИА Новости сообщение МИД.

Представители внешнеполитического ведомства рекомендовали Киеву «избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь — неотъемлемая часть Российской Федерации».

«Такой выбор сделали жители Крыма в 2014 году», — напомнили российские дипломаты.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, МИД РФ «выдал правильный, но недостаточно жесткий ответ».

«Стоило бы пожестче — например, напомнить Киеву о том, что Украина до сих пор уничтожает жителей Донбасса, которых формально считает своими гражданами. Конечно, МИД ответил правильно, но, к сожалению, слишком мягко и, к сожалению, мы не отвечаем действиями. Фактически Украина продолжает шантажировать Россию уже умершими Минскими соглашениями, и господин Дмитрий Кулеба (глава МИД Украины. — Прим. ФАН) откровенно говорил о том, что соглашения они будут поддерживать на «аппарате искусственной вентиляции легких» с одной единственной целью — оказывать дипломатическое, санкционное и иное давление на Российскую Федерацию. Все остальное, в том числе жители Донбасса и Крыма, его не интересуют», — считает эксперт.

Собеседник ФАН заявил о необходимости конкретных мер, которые должна предпринять Москва, чтобы воздействовать на официальный Киев на политической арене.

«Все проблемы закончатся тогда, когда осуществится демонтаж украинского государства, когда Украина вернется в лоно единого русского государства. Я бы сказал так», — заключил эксперт.

Напомним, украинский МИД ранее передал ноту протеста российскому посольству в связи с проведением 26 июля морского парада в Крыму. Более того, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил письмо генеральному секретарю организации с просьбой осудить действия Москвы.

В Севастополе в мероприятиях в честь Дня военно-морского флота приняли участие восемь боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе новейший корабль противоминной обороны «Иван Антонов», малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», корабль специального назначения «Иван Хурс», большой десантный корабль «Ямал», сторожевые «Ладный» и «Пытливый», гвардейский ракетный крейсер «Москва» и сторожевой корабль пограничной службы ФСБ.