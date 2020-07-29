Дворкович рассказал о постоянном контакте с Медведевым

Москва, 29 июля. Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович рассказал о постоянных контактах с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым.

Он указал, что Медведев уже провел в «Сколково» три мероприятия и заседание попечительского совета, а также принял участие в главной панельной дискуссии Startup Village с иностранными коллегами.

«Наконец, встретился со стартапами, где обсудил новые разработки, связанные с коронавирусом. По этим темам мы постоянно общаемся», — сказал Дворкович в интервью НСН.

В начале года Дмитрий Медведев, который возглавлял с 2012 года российское правительство, объявил об отставке кабмина, напомнил Infox.ru. Такое заявление политик сделал после послания президента РФ Федеральному собранию.