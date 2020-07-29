Стало известно, когда вакцина от коронавируса будет доступной для россиян

Москва, 29 июля. Вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром (НИЦ) имени Гамалеи, может стать доступной россиянам с 15 августа. Об этом рассказали в правительстве РФ.

Источник в кабмине сообщил, что препарат передан на экспертизу в соответствующее учреждение Минздрава РФ — ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», и уже 10–12 августа ожидается его регистрация.

После ее прохождения потребуется около 5–7 дней, чтобы вакцина прошла проверку в Росздравнадзоре.

«После этого, как ожидается, 15 августа вакцина может поступить в гражданский оборот», — сообщил собеседник «Интерфаксу».

В понедельник «МИР 24» сообщал, что вторая фаза клинических исследований разработанной НИЦ Гамалеи вакцины находится на завершающем этапе. Десятки добровольцев, врачи и военнослужащие, которые получили вариант препарата еще в июне, чувствуют себя нормально, у них появились антитела.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на минувшей неделе заявлял, что в стране 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин, четыре из которых доказали свою безопасность. Глава правительства уточнял, что готовый препарат от COVID-19 появится осенью.

Накануне стало известно, что клинические испытания вакцины от коронавируса начали в новосибирском центре «Вектор».