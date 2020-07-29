Назван размер гонорара Шепелева за новое шоу на ТНТ

Москва, 29 июля. Телеведущий Дмитрий Шепелев, который покинул в начале года Первый канал, будет получать за новое семейное шоу на ТНТ не менее трех миллионов рублей в месяц.

В конце зимы бывший возлюбленный Жанны Фриске объявил об уходе с Первого канала, на котором он несколько лет вел программу «На самом деле». Журналист давно говорил, что ему интересен другой формат телевидения, и мечтал заняться другим проектом. И тут Шепелеву выпал шанс стать ведущим передачи «Ты как и я».

Съемки шоу уже идут полным ходом, и одна из участниц поделилась впечатлениями о новой программе.

«У Димы теперь иной стиль, новый имидж, можно сказать, что он стал другим человеком в кадре. В «На самом деле» это был мужчина в строгой одежде с печатью вселенских проблем на лице, а теперь — расслабленный счастливый папка», — приводит Kp.ru слова одного из участников.

Размер гонорара Шепелева держится в строжайшем секрете, но эксперты уже сделали предположения на этот счет. По их оценкам, Шепелев за месяц может получать не менее трех миллионов рублей.