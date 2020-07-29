Мясников рассказал, как худеть правильно и не набирать вес обратно

Москва, 29 июля. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья. Он уточнил, что в первые три месяца похудения нужно снизить вес всего на 5%. Когда полученный результат стабилизируется, можно сбросить еще пять килограммов.

Он объяснил, что при уменьшении общего веса на 5%, на 9% уменьшается общее количество жира.

«Жировой фартук» — на 17% и на 50% — жир в печени», — сказал он.

В эфире телеканала «Россия-1» он добавил, что следует забыть об изнуряющих диетах, поскольку при резком ограничении калорий организм снижает энергетические затраты. В таком случае при возврате к обычному режиму питания человек быстро наберет потерянные килограммы.

Также Мясников назвал топ-6 причин, мешающих большинству людей похудеть. По его словам, набору лишнего веса могут способствовать такие факторы, как пищевые привычки, генетика, прием определенных медикаментов, недостаток сна, болезни щитовидной железы и микробиом кишечника.

Как отметил врач, каждый второй человек в мире страдает от избыточного веса, а распространение такого недуга, как ожирение, по масштабам можно сравнить с эпидемией. При этом болезни лишь в 1% случаев являются причиной ожирения.

Одними из главных причин, мешающих похудеть, Мясников назвал пищевые привычки и низкую физическую активность. По его словам, эволюционно организм человека нацелен на набор веса, а потому современным людям необходимо ограничивать себя в питании и больше двигаться. Как отметил врач, наследственная предрасположенность также является причиной ожирения. Причем речь идет о 20% случаев.

Также набору веса может способствовать прием определенных медикаментов: антипсихотиков (клозапин и рисперидон), антидепрессантов, препаратов от диабета, стероидных гормонов и препаратов от аллергии. При этом оральные контрацептивы, отметил врач, не мешают похудению вопреки распространенному заблуждению.