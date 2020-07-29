Москва, 29 июля. В России зарегистрировали 5475 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число выявленных случаев достигло 828 990. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи были зарегистрированы в 84 регионах РФ, при этом 26,8% выявленных носителей не имели клинических проявлений заболевания. Больше всего случаев за сутки зафиксировали в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском АО (173). Кроме того, в первую десятку по новым случаям вошли Санкт-Петербург (165), Иркутская (159), Мурманская (156), Нижегородская (154), Московская (137), Ростовская (136) и Челябинская (125) области.

Также за последние сутки было зарегистрировано 169 летальных исходов. Общее число смертельных случаев COVID-19, зафиксированных за весь период наблюдений, составляет 13 673.

Примечательно, что число выздоровевших за сутки пациентов превысило количество новых случаев и составило 8116 человек. За все время наблюдений полностью вылечились уже 620 333 человека с коронавирусом.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в столице вылечились 625 пациентов с коронавирусом, пишет РИАМО. С начала эпидемии в Москве число выздоровевших увеличилось до 176 437 человек.