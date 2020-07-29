Россиянам объяснили порядок получения кешбэка за туры по стране

Москва, 29 июля. Возврат части денежных средств за туры по России в рамках программы кешбэка будет возможен только в случае приобретения путевки в Интернете и оплаты картой «Мир». Порядок получения государственной субсидии объяснили в Ростуризме.

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма начнется в августе. Специалисты отметили, что оплатить путешествие можно только на странице туроператора или гостиницы в Сети. Наличная оплата или через банковский терминал невозможны.

«Вы можете оплатить путешествие картой любого банка, главное, чтобы эта карта была картой платежной системы «Мир», — уточнили в Ростуризме.

Кешбэк можно получить только на поездки, совершенные до 20 декабря. Тур или проживание при этом должны составлять не менее пяти дней и четырех ночей.

В Ростуризме перечислили регионы, поездки в которые будут доступны с 1 октября. Это Алтайский край и Республика Алтай, Крым, Севастополь, Калининградская область, Краснодарский и Ставропольский края.

В Ассоциации туроператоров России ранее сравнили стоимость туров на отечественные и зарубежные курорты в начале августа. Оказалось, что отдохнуть в России можно гораздо дешевле, чем за границей. Минимальная стоимость недельного тура на юг России в период с 1 по 7 августа держится на уровне 24,5–31,5 тысячи рублей на двоих с включенным авиаперелетом, проживанием и питанием.

При этом бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал граждан отказаться от поездок за рубеж, в частности в Турцию, из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.