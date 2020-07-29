Стало известно, какие европейские страны готовы принять россиян в августе

Москва, 29 июля. Два государства Европы готовы начать принимать россиян в августе — Хорватия и Мальта. Об этом сообщает «Вестник АТОР» со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

«... Из-за сохраняющейся высокой статистики новых случаев коронавируса в РФ от туристических потоков из России хотят воздержаться, по крайней мере, в первой половине августа, практически все страны ЕС. Из европейских стран готовы принимать россиян только Хорватия и Мальта», — говорится в сообщении.

По данным издания, соседняя Финляндия откроет границы с РФ не раньше 25 августа. В государстве планируют пересмотреть этот вопрос примерно через две недели.

В генконсульстве Финляндии в Петербурге объяснили, что ограничения на пересечение границы снимут только тогда, когда показатель заболеваемости COVID-19 в определенном государстве не будет превышать 8 случаев заражения на 100 тысяч человек и начнет стабильно удерживаться, как минимум, в течение 14 дней.

Визовые центры Финляндии в России по-прежнему не принимают документы на туристические визы.

Вслед за Финляндией не готова в августе принимать российских туристов и Эстония. Правительство этого балтийского государства продлило ограничения на прямое авиасообщение с 8 странами с высоким риском заражения коронавирусом до 31 августа, включив в этот список Россию. Визовые центры Эстонии в РФ остаются закрытыми с 16 марта на прием документов для оформления туристических виз.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа постепенно начнет возобновлять международные пассажирские авиаперевозки. Первыми тремя странами, куда полетят самолеты из РФ, будут Турция, Великобритания и Танзания.