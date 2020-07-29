Лена Миро объяснила, почему певица Михальчик поливает грязью Пригожина и Ани Лорак

Москва, 29 июля. Блогер Лена Миро объяснила, почему бывшая участница «Фабрики звезд» Юлия Михальчик поливает успешных коллег грязью. По ее мнению, все дело в зависти.

На просторах Интернета появилась аудиозапись, которую приписывают певице. Женщина грубо высказывается в адрес певиц Ани Лорак, Славы, продюсеров Иосифа Пригожина и Виктора Дробыша, а также бывшей жены популярного режиссера Федора Бондарчука.

Миро не прошла мимо скандала вокруг поп-исполнительницы, о которой, по ее словам, она узнала не из-за ее творчества, а из-за этой истории. Она убеждена, что в мире существует такое негласное правило: успешные в своей профессии люди не критикуют коллег.

По ее мнению, критикой в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса Михальчик показала свою никчемность. Певица просто завидует своим коллегам, которые собирают стадионы и создают хиты, считает Миро.

«Мне очень жаль людей, которые считают себя выше других, не имея при этом своих достижений. Сидит такой не оцененный «талант» в клоповнике и ищет виновных в своих неудачах», — пишет блогер в «Живом журнале».

При этом Миро убеждена, что профессиональная зависть — вещь хорошая, если она заставляет человека лучше работать.