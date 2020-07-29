Россия вернула Украине ноту протеста из-за парада в честь Дня ВМФ в Крыму

Москва, 29 июля. Россия вернула Украине ноту протеста из-за проведения военно-морского парада в Крыму, не стала ее рассматривать. Об этом заявили в МИД РФ.

Парад по случаю Дня ВМФ прошел в Черном море 26 июля. Киев расценил мероприятие в Севастополе как якобы «нарушение Россией норм международного права» и направил ноту протеста. Украинскую сторону не устроило, что парад провели без согласования с ней.

«Мы видели это заявление МИД Украины. Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения», — рассказали в министерстве иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве объяснили, что Россия вправе организовывать на своей территории парады по своему усмотрению, поскольку является суверенным государством.

Напомним, что в Крыму ноту протеста МИД Украины расценили как поздравление. Депутат Госдумы от севастопольского региона Дмитрий Белик отметил, что такие возмущения со стороны Киева уже стали своеобразной традицией. По его словам, западных кураторов Украины «корежит» от того, что в севастопольских бухтах реет Андреевский флаг. Каждый парад ВМФ РФ напоминает им о несбывшихся мечтах.

Крым воссоединился с Россией на народном референдуме в 2014 году. Голосование провели в полном соответствии с международными нормами и Уставом ООН. Однако Украина до сих пор считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией, и призывает Запад поддержать ее позицию санкциями против Москвы.