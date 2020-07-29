Кеосаян рассказал, как с Бондарчуком снял знаменитый клип Ветлицкой

Москва, 29 июля. Режиссер и актер Тигран Кеосаян рассказал, почему вместе со своим коллегой Федором Бондарчуком снял клип для певицы Натальи Ветлицкой «Посмотри в глаза».

Как пишут средства массовой информации, Бондарчук и Кеосаян тесно общались в 90-е годы. На почве давней дружбы родилось и творческое сотрудничество: так, именно их режиссерский тандем создал легендарный клип.

Кеосаян уточнил, что тогда вместе с другом думал только о том, как заработать.

«Федю выгнали из дома, и он жил у меня. У меня были отношения с Наташей. Наташе хотелось клип. У нее были две песни: «Магадан» и «Посмотри в глаза». Вот вторая, решил я, получится лучше», — объяснил он.

Как пишет «Стархит», он уточнил, что клип Ветлицкой был первым клипом Бондурчука.

Ранее художник Никас Сафронов откровенно рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ об отношениях с певицей Натальей Ветлицкой. В начале 90-х Сафронов состоял в непродолжительной связи с Ветлицкой. Художник признался, что звезда не была в его вкусе, но она положила на него глаз и фактически соблазнила. Он также рассказал о сексе с Ветлицкой.

Роман длился недолго — пара рассталась после нескольких встреч. Художник говорит, что тогда у него был богатый друг, которому приглянулась Ветлицкая, и он попросил его познакомить с ней. Через некоторое время мужчина пригласил Ветлицкую в ресторан, и больше, по словам художника, Сафронов с певицей не встречался.

Популярный художник также рассказал о других своих женщинах. В частности, об актрисе Татьяне Васильевой, в которую он был влюблен до беспамятства. Сафронов отважился познакомиться с артисткой на одной из вечеринок, а потом стал красиво ухаживать — дарить цветы, водить по лучшим местам Москвы.