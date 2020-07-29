Никита Быков: Российский рынок автомобилей с пробегом почти восстановился

Российский рынок автомобилей с пробегом осторожно выруливает из кризиса. Спрос здесь постепенно восстанавливается до уровня прошлого года, чему во многом способствует стабильное поведение цен. Однако сдерживающим фактором выступает сокращение автокредитования.

В июле в нашей сети спрос на авто с пробегом восстановился до 75% от периода до начала пандемии (февраля-марта текущего года). Таким образом мы видим устойчивый тренд на восстановление продаж. В период самоизоляции падение спроса было гораздо более значительным — в апреле реализация автомобилей с пробегом составляла всего 15% от показателей начала года.

В целом российский рынок автомобилей с пробегом по итогам прошлого года оценивался на уровне 5,4 млн единиц — это более чем в три раза больше, чем продажи новых автомобилей (в 2019 году в России было продано 1,7 млн новых машин). При этом спрос на новые машины сейчас находится в сильно отрицательной зоне: по данным Ассоциации европейского бизнеса, снижение продаж новых авто в России в первом полугодии составило более 23%.

Более стабильное положение рынка автомобилей с пробегом связано с тем, что из-за снижения доходов и нестабильной экономической ситуации люди предпочитают выбирать себе личное транспортное средство на вторичном рынке. Не стоит забывать, что в условиях закрытых границ оказались очень востребованы автомобильные путешествия по России, что также подогревает спрос на авто.

Продажи на вторичном авторынке были бы более высокими, если бы не сдерживающие факторы, связанные, в частности, с услугами автокредитования. Банки в новых экономических реалиях перестраховываются с выдачей кредитов и на фоне роста просрочек по кредитным портфелям заметно сократили процент одобрения кредитов на покупку машин. По оценкам, сейчас объемы выдаваемых автомобильных кредитов сократились на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дополнительный стимул развитию рынку автомобилей с пробегом придает стабильная ситуация с ценами. Сейчас они остаются примерно на том же уровне, что и в начале года, и особенно ровно ведет себя цена на автомобили в возрасте от 5 до 10 лет. По нашим оценкам, машины в этой возрастной категории до конца года вырастут не более чем на 5% — конечно, при условии сохранения текущего курса доллара и евро к рублю. Более свежие машины подорожают чуть сильнее — скорее всего на уровне 5–10%.

Довольно стабильна ситуация и с самыми популярными моделями на вторичном рынке. В ценовой категории от 400 до 750 тыс. рублей в возрасте от 2 до 10 лет сейчас у нас пять лидеров — это Ford Focus, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Kia Rio. Мы рассчитываем, что и дальше эти авто будут в списке наиболее востребованных на вторичном рынке.

Таким образом мы ожидаем, что в целом рынок автомобилей с пробегом к концу года восстановится и сможет продемонстрировать такой же уровень продаж, что и в 2019 году. При этом будет расширяться организованный рынок автомобилей с пробегом. Прежде всего это связано с тем, что банки традиционно предоставляют кредиты через автосалоны и заинтересованы в развитии розничных сетей таких автомобилей.