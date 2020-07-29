Фанатам не понравились прикрытые сеткой ягодицы «британской Кардашьян»

Лондон, 29 июля. Британские фотографы поймали новую «Кардашьян» на пляже Ибицы. Модель Деми Роуз показалась на публике в вязаном платье.
Роуз устала от карантина и решила развлечься на пляжной дискотеке в Испании. Красавица приехала на отдых со своим приятелем. Он фотографировал модель в различных позах, пишет Daily Mail.
Поклонники заметили, что ее фото в Instagram сильно отличается от необработанных в Photoshop cнимков. Тело 25-летней девушки не выглядит таким упругим.
Платье в сетку скрывает складки на бедрах, которые образовались от избыточного веса. Фанатам не понравилось, что грудь Деми Роуз не эстетично обвисла.
Ее внешний вид отпугнул поклонников. В комментариях они жестко раскритиковали «британскую Кардашьян».
«Своим платьем Деми Роуз не оставляет шанса воображению», — заметил один из пользователей.
«Ни стыда, ни самоуважения у них нет», — написал другой фанат.
«Почему все СМИ пишут, что женщины с такими формами сексуальны?» — удивился третий подписчик.
«Надо сказать, что эти большие ягодицы даже трудно чем-то прикрыть», — посмеялся еще один пользователь.