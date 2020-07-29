Ефремова привезли в суд

Москва, 29 июля. Актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, привезли в Пресненский суд Москвы на предварительное слушание.

В сопровождении судебного пристава, в маске и кепке актер покинул квартиру, где находился под домашним арестом. На вопросы журналистов не отвечал.

Начало заседания назначено на 11.00 по московскому времени. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), данную стадию процесса судья проводит единолично в рамках закрытого судебного заседания с участием сторон.

Ранее сообщалось, что адвокаты актера Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская не смогут присутствовать на слушании в силу занятости в других делах. По данным пресс-службы суда, заседание состоится, на нем будет решаться вопрос о переносе.

По версии следствия, вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве Ефремов, будучи за рулем своего внедорожника Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, от полученных травм скончался в больнице.

Прокуратура Москвы сообщила, что в момент смертельного ДТП известный актер управлял автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В интервью KP.Ru знакомый с артистом режиссер Марк Рудинштейн позднее отмечал, что Ефремов «уже давно деградировал» в этом отношении — злоупотреблял как спиртными напитками, так и запрещенными веществами.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело и поместили его под домашний арест. Артисту грозит наказание от пяти до 12 лет лишения свободы.

Актер признал вину в трагедии и попросил прощения у родных погибшего водителя лишь спустя несколько дней после аварии. Однако, как позднее заявил его адвокат в комментарии «360», на деле Ефремов никогда не брал на себя вину за случившееся в полном объеме. По словам защитника, в ДТП «участвовала машина» артиста.

Многие эксперты сходятся во мнении, что поблажки в отношении актера недопустимы, и он должен понести заслуженное наказание за свой поступок.