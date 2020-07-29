Коронавирус 29 июля: статистика, новый вброс США, Казахстан продлевает ограничения

В России выявили 5475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в стране составило 828 990.

Скончались накануне 169 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Всего с начала эпидемии в стране зарегистрированы 13 673 летальных случаев, связанных с заболеванием.

Из больниц по выздоровлению выписали еще 8116 пациентов. Общее число выздоровевших по стране составило 620 333.

Федеральное агентство новостей рассказывает о главных событиях борьбы с пандемией, произошедших в России и мире за минувшие сутки.

В США обвинили Россию в дезинформации по COVID-19

Американские СМИ устроили очередной вброс информации, обвинив в распространении дезинформации о пандемии. Как передает Associated Press, российская разведка якобы ведет «кампанию по дезинформации». Анонимные источники издания заявляют, что два россиянина, работавшие со спецслужбами, «распространяют недостоверные сведения» о коронавирусе через англоязычные сайты.

АР утверждает, что с помощью дезинформации Москва якобы планирует повлиять на ход президентских выборов в США, которые намечены на осень 2020 года.

Казахстан продлевает ограничения из-за пандемии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил еще на 14 дней продлить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Это не первое продление: изначально карантин в стране был введен 5 июля сроком на две недели, позже его продлили до 2 августа.

По итогам совещания по вопросам эпидемиологической ситуации в стране, которое состоялось 29 июля, власти Казахстана приняли решение сохранить действие ограничений.

«Касым-Жомарт Токаев поручил Государственной комиссии продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Создание российской вакцины сравнили с запуском первого спутника

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что разработку отечественной вакцины от коронавируса можно сравнить с запуском первого искусственного спутника Земли, который осуществил Советский Союз. Слова Дмитриева приводит американский телеканал CNN.

Генеральный директор РФПИ напомнил, что американцы были удивлены запуску спутника, и то же самое будет с изобретением вакцины.

«Россия будет в этом первой», — сказал Кирилл Дмитриев.

При этом, напомнил он, для российских ученых главным было — защитить людей, а не одержать первенство в гонке за изобретение первой вакцины от коронавируса.