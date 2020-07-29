Семенович пять дней морила себя голодом ради нового клипа

Москва, 29 июля. Популярная певица Анна Семенович решила привести себя в форму после самоизоляции. Исполнительница, готовящаяся к съемкам нового клипа, прошла комплекс процедур в подмосковной клинике-санатории, куда звезда обращается довольно часто.

«Мне нравится, как я выгляжу в жизни — хочется быть такой же на экране. А для этого нужно худеть, приходится отказывать себе в еде», — поделилась Семенович.

В беседе с изданием Teleprogramma.pro певица призналась, что морила себя голодом целых пять дней ради избавления от лишнего веса. Кроме того, в санатории Семенович посещала бани, занималась спортом и ходила на сеансы массажа. Результат не заставил себя долго ждать — певице удалось сбросить целых пять килограммов.

Теперь Семенович готовится к съемкам клипа на песню «Манибой», премьера которой состоялась 13 июля. Поклонники певицы уже назвали новый трек хитом и отметили, что с нетерпением ждут музыкальное видео.

Ранее Анна Семенович поделилась с поклонниками секретом избавления от жировых отложений в области живота. Певица показала фанатам, как можно делать массаж внутренних органов. По словам артистки, продемонстрированное ею упражнение помогает приобрести плоский живот без изнурительных диет и чрезмерных физических нагрузок.