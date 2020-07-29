Кедми рассказал, при каком условии Россия сможет договориться с США

Москва, 29 июля. Известный израильский военно-политический эксперт Яков Кедми высказался об отношениях России и США. Он объяснил, чем руководствуется Вашингтон, пытаясь с помощью агрессивных методов противостоять Москве и ее развитию.

Прежде всего, Кедми обратил внимание, что отношения двух стран переживают масштабный кризис, а Белый дом видит в России соперника и серьезную угрозу для своей безопасности, как с точки зрения политики, так и в экономическом, и военном плане. По его словам, противостояние Вашингтона и Москвы все же можно завершить с помощью определенной стратегии, которой должны придерживаться Соединенные Штаты.

Кедми указал, что США давно утратили статус мирового жандарма, а американскому глобальному доминированию уже приходит конец. При этом другие страны уже не позволят Вашингтону вернуться к статусу мирового гегемона. Сейчас же Белому дому следует изменить свою внешнюю политику к таким странам, как Россия, считает он.

По словам военно-политического эксперта, США смогут избежать серьезных геополитических потрясений, если откажутся от своих агрессивных методов и создадут международную площадку для организации переговорного процесса. Москва же сможет договориться с Вашингтоном при условии, что американцы откажутся от своей экспансионистской политики и перестанут противостоять развитию России, рассказал Кедми.

«Но для этого США должны вернуться к своим естественным интересам и размерам. И прежде всего убраться из постсоветского пространства и Восточной Европы», – резюмировал эксперт.

Ранее Кедми раскритиковал действия украинских властей в ситуации с захватом заложников в Луцке. Он заявил, что Киев допустил большое количество серьезных ошибок, которые могли привести к непоправимой трагедии.