Косачев назвал бредом обвинения России в распространении фейков о COVID-19

Очередные обвинения России в создании фейков о коронавирусе — бред, заявил Федеральному агентству новостей председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

Ранее сразу два американских издания — Associated Press и New York Times — выпустили статьи с очередными беспочвенными обвинениями России в дезинформации о пандемии коронавирусной инфекции, чтобы якобы дестабилизировать ситуацию в США перед президентскими выборами.

Редакции, ссылаясь на неназванные источники, возлагают ответственность за распространение фейков на двух россиян, которые ранее, по мнению авторов, занимали руководящие должности в российской разведке. AP и NYT подчеркивают, что через несколько собственных сайтов они создавали вбросы о COVID-19, рассчитанные на англоязычную аудиторию.

Сейчас чиновники США пытаются поднять тревогу по поводу возможной связи подобных ресурсов со Службой внешней разведки РФ. Ранее эта информация была засекречена, однако позже уровень секретности был снижен для того, чтобы обсуждать проблему открыто.

Комментируя новость, председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в интервью корреспонденту ФАН назвал бредом сообщения Associated Press и New York Times.

«Это очередной бред, другого слова у меня нет. Я не понимаю, как можно при помощи дезинформации о коронавирусе вмешиваться в американские выборы. Я видел эту информацию, и в ней все опять построено на неких домыслах — некие люди раньше где-то работали и сейчас подозреваются в том, что якобы распространяют дезинформацию. При этом даже в этих СМИ говорится, что они уже больше не работают там, где они якобы работали, но при этом эти действия все равно записываются на счет России и ее официальной политики. Вся эта цепочка — заведомо ложная. Я не знаю, на чем основываются первоисточники в этой версии, но она не выдерживает критики ни по одному из параметров», — утверждает сенатор.

По мнению Косачева, обвинения Москвы в создании фейков о коронавирусе и попытках повлиять на избирательный процесс в США — это «очередной элемент информационной войны против России».

«Каждый раз, когда Запад в чем-то обвиняет Россию, — это является операцией прикрытия для соответствующих действий США и их союзников. Вот американцам и их союзникам важно закрепить за собой право вмешиваться во внутренние дела других государств — обвиняют Россию, потом собственное вмешательство уже не выглядит столь одиозно. Американцам нужно разрушить систему контроля над вооружениями — обвиняют Россию в соответствующих действиях, потом сами эту систему разрушают. Американцам нужно использовать кибертехнологии в качестве инструмента, а может быть даже оружия — обвиняют в этом Россию, затем сами спокойно делают ровно то самое, в чем обвиняли Москву. Нужно разместить оружие в космосе — обвиняют в этом Россию и затем сами его там размещают. Таких примеров огромное количество. И в данном случае им нужно вести разведдеятельность по тому, что Россия делает со своими вакцинами, — обвиняют Россию, говоря, что она шпионит за вакцинами. Понятно, что мотивы те же самые — попробовать в этой мутной воде вытащить из России ту информацию, которой мы располагаем, причем, наверное, в больших объемах (в деле создания вакцины. — Прим. ФАН), чем наши геополитические конкуренты», — продолжил собеседник ФАН.

Соответственно, и последние обвинения строятся по сценарию, описанному выше. Косачев предположил, что американские элиты создали некий план по обвинению России в создании фейков для того, чтобы в будущем самостоятельно использовать эту стратегию.

«США используют фейки в качестве средств информационной борьбы против России. Они используют фейки, но, чтобы развязать себе руки, сначала они обвиняют нашу страну в создании дезинформации, а потом создают некое пространство, в котором уже не действует ни международное право, ни нормы приличия. А все потому что, видите ли, Россия уже все там понарушала, поэтому нам нужно делать все то же самое. И выдают все это в качестве ответных мер», — заключил председатель комитета по международным делам Совета Федерации.

Напомним, в мае министр обороны США Марк Эспер заявил, что Москва и Пекин якобы пытались использовать пандемию COVID-19 в своих интересах. В качестве примера он привел помощь, оказанную Москвой Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией, что в конечном итоге может ухудшить отношения Рима с союзниками.